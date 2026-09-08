Qualcomm sube 5 % tras alianza con Amazon para fabricar chips de IA para centros de datos

Los títulos de Qualcomm llegaron a subir un 8,3 % en los primeros compases de la sesión para después moderar el ascenso a alrededor del 5 %.

Según anunció la empresa en un comunicado, el acuerdo contempla que Qualcomm desarrolle junto a Amazon varias generaciones de chips diseñados específicamente para la infraestructura de IA de AWS, especialmente para tareas de inferencia, la fase en la que los modelos de IA utilizan lo aprendido para generar respuestas, predicciones o resultados.

Las dos compañías también trabajarán en "soluciones de conectividad óptica de alta velocidad para facilitar el intercambio de grandes volúmenes de datos dentro de los centros" de datos.

Según el acuerdo, Amazon podrá comprar hasta 25 millones de acciones de Qualcomm a 161,26 dólares cada una, por unos 4.032 millones de dólares. Amazon podrá hacerse con esas acciones poco a poco, a medida que compre chips y tecnología de Qualcomm, según el comunicado.

De las 25 millones de acciones, 3,75 millones ya están disponibles para Amazon por sus compromisos iniciales de compra, agregó Qualcomm en el comunicado.

Según la cadena CNBC, la operación supone un respaldo para la estrategia de Qualcomm de entrar en el mercado de centros de datos de IA, donde Nvidia mantiene una posición dominante. La compañía también cuenta con acuerdos con Meta y Microsoft y aspira a alcanzar unos 15.000 millones de dólares de ventas en centros de datos para 2029.