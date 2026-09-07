Hugo Javier: médico brinda estos detalles sobre el estado del exgobernador tras cirugía

El exgobernador colorado de Central, Hugo Javier González, atravesó esta tarde sus “primeros minutos postquirúrgicos” luego de la cirugía para la colocación de un catéter de derivación ventricular externa, según confirmó el doctor José Espínola Orrego.

Al respecto, el profesional explicó que el mencionado catéter tiene dos funciones principales: medir la presión intracraneal tras casos de edemas, lesiones, traumáticas o por un accidente cerebrovascular (ACV), al igual que para drenar líquido.

“El cerebro normalmente está flotando en un líquido, en casos de lesión, traumatismo o ACV, ese líquido puede puede aumentar y se genera hidrocefalia. Se está drenando ese líquido, también se extrajo y se envío a laboratorio para su estudio”, detalló.

Asimismo, confirmó que la instalación del catéter fue exitosa y posteriormente se le volvió a realizar una tomografía -la tercera del día-, luego de ya haber sido revisado de “pies a cabeza” para la detección de lesiones.

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El “plan” de tratamiento para González

Si bien el doctor precisó que aún faltan varios informes y estudios, de momento se encontraron varias lesiones a nivel “encefálico” y recordó que el paciente aparentemente fue encontrado convulsionando, algo que puede generar una hipoxia al no respirar durante las convulsiones.

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Por esto confirmó que el “plan” con González tras su cirugía es una “sedación total con drogas”, un coma inducido para “evitar que el cerebro tenga cualquier tipo de estrés”.

“Se le seda totalmente y posteriormente, según protocolo, normalmente en 48 horas se le retira paulatinamente y se ve el estado neurológico. De acuerdo a los avances que pueda haber en terapia puede haber otro criterio para antes o un poco después”, comentó.

Además, citó que existe un hematoma bipalpebral, una condición conocida como “ojo de mapache” donde los ojos están morados. También se localizó una fractura en el techo de la órbita, la cavidad ósea donde se aloja el globo ocular.

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Hugo Javier: agresión o ACV

Al ser consultado sobre si Hugo Javier pudo haber sido agredido físicamente, el funcionario médico confirmó que “no está descartado eso”, sin embargo, reiteró que “queremos ser prudentes” en las informaciones, por lo que hasta ahora no se puede confirmar tal dato.

“Hay probabilidades de que haya sido agredido, pero queremos ser prudentes en ese caso. La otra hipótesis es que haya tenido un ACV, cayó en el baño y llevó la cara fuerte por el inodoro, esa es otra teoría. No descartamos para nada el tema de la agresión”, reiteró.

También confirmó que representantes del Ministerio Público se acercaron al hospital para labrar acta y verificar el estado en el que se encuentra González.

Este lunes, el exgobernador de Central fue hallado inconsciente en su celda con un traumatismo craneoencefálico.

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