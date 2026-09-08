Informe PISA: nuevo retroceso de Paraguay en el rendimiento escolar

Este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó su informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), un estudio que evalúa cada tres años el rendimiento académico de estudiantes de 15 años en decenas de países - entre ellos Paraguay – por medio de exámenes estandarizados de matemática, ciencia y lectura.

Los exámenes fueron realizados en 2025 y fueron evaluados unos 760.000 estudiantes de 15 años en 91 países y territorios, y la conclusión del informe a nivel global es que se registró el nivel medio de rendimiento más bajo jamás observado en el examen, con caídas especialmente importantes en lectura y matemática.

Sobre Paraguay, el informe indica que el país está muy por debajo de los promedios de porcentaje de estudiantes cuyas calificaciones superaron un nivel base de competencia en lectura (24 por ciento, contra un promedio de 69 por ciento), matemática (10 %, contra 64 %), ciencia (24 %, contra 74 %) y solución de problemas computacionales (14 %, contra 64 %).

Casi ningún estudiante paraguayo ha logrado ubicarse entre los mejor posicionados en lectura, ciencia o matemática.

Caída en rendimiento en ciencia y lectura

En Paraguay fueron evaluados 6.510 estudiantes de 293 instituciones educativas, representando a un total de más de 82.000 alumnos de 15 años que estudian en el país.

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En promedio, los resultados de los estudiantes paraguayos en matemática se han mantenido en niveles similares a los de la evaluación PISA anterior, realizada en 2022. Sin embargo, el rendimiento en ciencia y lectura ha bajado.

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La OCDE especula que, en parte, la caída porcentual en rendimiento podría deberse al hecho de que la educación secundaria en el país se ha expandido a poblaciones que antes no tenían acceso a esta, teniendo en cuenta que el número de estudiantes elegibles para el examen PISA en 2025 fue más alto que en 2022 a pesar de que la población de adolescentes de 15 años en el país era más baja.

El informe PISA hace énfasis en que varios de los estudiantes evaluados en Paraguay asistían a colegios cuyos directivos decían ver un déficit en el número de docentes o recursos materiales, una situación que también se mantuvo similar a lo registrado en el informe correspondiente a 2022.

Uso de pantallas e inteligencia artificial

Un factor al que la OCDE atribuye en parte el rendimiento bajo registrado a nivel mundial es el creciente uso ocioso de dispositivos electrónicos con pantalla como teléfonos celulares o tabletas en el entorno escolar.

En Paraguay, un 38 por ciento de los estudiantes evaluados dijeron que sus compañeros se distraen con dispositivos digitales durante sus lecciones. En paralelo, el informe reporta también un “incremento sustancial” en el número de instituciones educativas que implementan prohibiciones de uso de dispositivos durante las clases, con relación a la evaluación de 2022.

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El informe analiza también el uso de inteligencia artificial (IA) en los colegios y reporta que en Paraguay un 45 por ciento de los estudiantes evaluados dijeron utilizar ‘chatbots’ como apoyo en sus estudios al menos una vez por semana.

Los estudiantes afirmaron utilizar IA para investigación, para resumir textos que debían leer o para la redacción de textos.

Solo un 10 por ciento de los estudiantes dijo no utilizar herramientas de IA.

El impacto del ‘bullying’

El informe PISA hace también hincapié en la incidencia del ‘bullying’ en la educación y señala que, según los datos recabados, un 28 por ciento de los estudiantes evaluados en Paraguay dijeron haber sido víctimas al menos una vez por mes.

La incidencia del ‘ciberbullying’ en Paraguay es menor, pero sí se reportaron casos en un 5 por ciento de los alumnos examinados, los cuales tuvieron en promedio resultados mucho más bajos que los demás.