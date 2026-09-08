Trump propone para la Fuerza Espacial un uniforme inspirado en una sátira del fascismo

El uniforme está compuesto por una chaqueta gris oscura con detalles negros y un pantalón a juego que combinan con una gorra negra, un cinturón negro con el emblema de la Fuerza Espacial y botas negras ajustadas, según una imagen compartida por Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente indicó que el diseño se basa "en la disciplina y la funcionalidad del uniforme de 'Starship Troopers', y está modernizado para los 'guardianes' del dominio espacial".

Sin embargo, no aclaró si se trata de una propuesta formal o de una simple sugerencia.

La película, estrenada en 1997, fue dirigida por Paul Verhoeven, quien señaló décadas después que la cinta parodia una "utopía fascista".

Algunos medios destacaron en su momento la estética nazi de la película, con unos uniformes que recuerdan a los utilizados por la SS, una de las principales organizaciones represivas de la Alemania hitleriana.

Trump creó la Fuerza Espacial en 2019 y su emblema, compuesto por un símbolo delta plateado en forma de flecha que encierra una estrella de cuatro puntas, guarda un gran parecido con la insignia del comando de la franquicia 'Star Trek'.

Es el sexto y más reciente cuerpo militar estadounidense. Entre sus funciones destacan la defensa "contra amenazas espaciales y contraespaciales" orientadas a proteger a Estados Unidos, según su página web.

Además, esta rama integra las funciones de decenas de organizaciones que antes trabajaban por separado y garantiza el despliegue y mantenimiento de equipos en el espacio, como satélites.