Descubren por primera vez cambios en dos anillos de un cuerpo del Sistema Solar

Aunque hasta hace poco más de una década se pensaba que los sistemas de anillos eran exclusivos de los planetas gigantes del Sistema Solar, como Júpiter o Neptuno, en 2013 se comprobó que un pequeño cuerpo contaba también con anillos.

Se llama Chariklo, tienen unos 250 kilómetros de diámetro, está situado a casi 17 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, y es un cuerpo menor con dos densos anillos que orbita entre Saturno y Urano.

El 18 de octubre de 2022, el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), en España, lideró la observación con el telescopio espacial James Webb (JWST) para estudiar sus anillos mediante una ocultación estelar, una técnica que consiste en medir la disminución de la luz de una estrella cuando el objeto pasa por delante de ella.

"La comparación de las observaciones del JWST con las obtenidas durante otras ocultaciones estelares a lo largo de la última década nos ha permitido descubrir cambios opuestos en los dos anillos: mientras el anillo interior muestra una opacidad significativamente mayor, el exterior presenta una opacidad menor", explicó el investigador del IAA-CSIC, Pablo Santos-Sanz.

Este comportamiento inesperado indica que el sistema de anillos de Chariklo es dinámico y que podría estar sometido a procesos físicos mucho más complejos de lo que se pensaba.

El estudio supone también un importante avance tecnológico: la de Chariklo ha sido la primera ocultación estelar predicha y planificada específicamente para ser observada con el James Webb y ejecutada con éxito desde este telescopio espacial.

Estos anillos son tan estrechos y Chariklo se encuentra tan lejos que no pueden fotografiarse directamente, ni siquiera con el propio James Webb o con los mayores telescopios terrestres.

Aunque hasta ahora se creía que los anillos que rodean a pequeños cuerpos del Sistema Solar son estructuras relativamente estables, los cambios detectados en Chariklo cuestionan esta visión y apuntan a que estos sistemas pueden ser mucho más dinámicos de lo que se esperaba.

"Nuestros resultados obligan a replantearse cómo se forman, cómo evolucionan y qué mecanismos mantienen su estabilidad". adelantó Santos-Sanz.

El origen físico de los cambios detectados sigue siendo una cuestión abierta, pues podrían reflejar una evolución temporal de los anillos, diferencias relacionadas con el uso de distintos filtros de observación o una combinación de ambos efectos.

El IAA-CSIC lideró todas las fases del estudio, desde el diseño científico del proyecto y la predicción de la ocultación por Chariklo, un trabajo en el que colaboraron investigadores de España, Brasil, Francia, Hungría y Estados Unidos.