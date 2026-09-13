Paraguay vence a Colombia y se consagra campeón mundial C15

Los albirrojitos terminaron celebrando en casa el título del II Campeonato Mundial C15 de Fútbol de Salón, derrotando 3-2 a Colombia, en el “Tupa Ra’y” de Carmen del Paraná. Paraguay completó el podio en el primer mundial, en “Presidente Franco 2016″, con la consagración de Brasil y también Colombia con el vicecampeonato.

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* Emocionante final. En un cotejo parejo hasta los segundos finales, el partido concluyó 1-1 en tiempo normal.

Apenas iniciado el partido, a los 2′15″ se adelantaron los cafeteros con tanto de Juan Álvarez, llegando Paraguay a la paridad poco mas de 5′ después por medio de Gael Vázquez.

Ya en el tiempo adicional, a los 55″ llegó el 2-1 guaraní por medio del portero Mateo Espínola, hasta que esta vez empató 2-2 Colombia, con el doblete de Álvarez, en el segundo chico de prórroga.

Faltando 51″ para la conclusión del tiempo extra, el ovetense Kevin Benítez dio el gol de la consagración poniendo el definitivo 3-2 en el tablero del polideportivo carmeño.

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* Brasil tercero. El combinado brasilero se impuso por 2 goles contra 1 a la guapa selección de Canadá para completar el podio en el certamen que congregó a 12 representaciones del orbe.

Argentina se ubicó en el quinto puesto, al vencer a Uruguay por la mínima, por 1 gol contra 0.

Estados Unidos le ganó a Chile por 3-1 y culminó el torneo en el séptimo lugar.

También participaron del torneo México, Australia, Cataluña y Bolivia.

La edición anterior C15 cumplida tambien en el Paraguay, se celebró en el año 2016 en Ciudad Presidente Franco, fue conquistada por el combinado de Brasil, siendo subcampeona la selección Colombia y ocupando el tercer lugar del podio la selección de Paraguay.