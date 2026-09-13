Cambio en Salud en medio de crisis con médicos: ¿cuál es el plan de Fretes?

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, oficializó este domingo la designación de Isaías Fretes como nuevo ministro de Salud Pública y Bienestar Social, en reemplazo de María Teresa Barán. Asimismo, se confirmó a Derlis León al frente del Instituto de Previsión Social (IPS).

En su primera intervención oficial, el flamante titular de la cartera sanitaria enfocó su discurso en el conflicto abierto con el sector médico, asegurando que su prioridad inmediata será entablar un diálogo directo con el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) para desactivar la huelga general anunciada para el 21 y 22 de septiembre.

Fretes resaltó que llega al cargo con el respaldo pleno del presidente de la República, Santiago Peña, para ofrecer respuestas concretas a los reclamos del sector profesional, en especial lo vinculado al piso salarial y la formación continua.

Lea más: Médicos mantienen huelga y aguardan propuesta del Gobierno para el lunes

Diálogo y garantía de reajuste salarial

Consultado sobre la medida de fuerza que prepara el gremio médico, el nuevo ministro afirmó que iniciará conversaciones de manera inmediata con la dirigencia sindical para buscar un punto de encuentro, al tiempo de catalogar la reivindicación remunerativa como una deuda histórica del Estado.

“En la docencia, el primer entrenamiento que uno recibe es el diálogo. Y voy a llamarle a esta buena colega, la doctora Rossana González, y voy a conversar con ella. Tengo las herramientas para poder conversar con ella. Celebro su liderazgo (...). Y reitero, lo dije desde el primer momento de que la dignificación salarial era un derecho postergado del médico. Postergado. No se le tuvo consideración. Este gobierno lo va a tener”, expresó Fretes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al ser indagado puntualmente sobre si el Ejecutivo otorgará la recomposición salarial exigida, el ministro sugirió que cuenta con la luz verde para avanzar en esa línea.

“Si yo no tuviese esa herramienta, ¿de qué iba a hablar con los médicos? Este cargo es circunstancial. Yo voy a volver a la universidad. Yo me voy a encontrar otra vez en la calle con mis colegas. Yo soy el primero que tengo que conseguir el beneficio para ellos, o si no sería incoherente con mis ideas”, remarcó.

Lea más: Recuerdan que solo Sinamed tiene la representatividad para negociar con el Gobierno

Formación médica continua y piso salarial

Respecto a las asimetrías de ingresos en la profesión y las exigencias del ejercicio médico, el secretario de Estado defendió la necesidad de fijar un piso presupuestario acorde a la responsabilidad del sector, destacando los costos asociados a la actualización profesional y los riesgos legales.

“Tiene que tener un piso salarial acorde a la profesión (...). La formación médica continua cuesta plata. Eso implica por lo menos asistir a un evento científico por año. Cuesta tres mil quinientos dólares. Estar suscrito por lo menos a dos revistas científicas. Cuesta trescientos cincuenta dólares cada una. Es un gasto que está por encima de lo que ese individuo necesita para vivir”, puntualizó.

Sin gestión fragmentada entre Salud e IPS

En relación con la dinámica de trabajo institucional, el extitular de la previsional remarcó que buscará articular las labores del Ministerio de Salud con las del IPS bajo una visión unificada del sistema sanitario nacional.

“Debemos de tener un frente único de salud, no trabajar más en compartimentos estancos. Debemos de ayudarnos las instituciones que nos dedicamos al servicio al pueblo en el área de la salud. Voy a trabajar con este señor (Derlis León). Se van a facilitar las tareas. Hay un presupuesto al cual nosotros tenemos que ceñirnos. Razón de más para ayudarnos”, concluyó.

Lea más: “Otro calvario para Don Pueblo”: obispo Escobar alerta sobre los fondos del IPS