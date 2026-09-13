Crisis sanitaria: Peña reemplaza a Barán por Fretes y designa nuevo presidente de IPS

En un mensaje emitido a través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente de la República, Santiago Peña, anunció cambios relevantes en la conducción del sistema de salud pública del país, en un contexto marcado por reclamos y tensión con el gremio médico.

El doctor Isaías Fretes asumirá la titularidad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en reemplazo de la cuestionada María Teresa Barán, mientras que el doctor Derlis León, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), relevará a Fretes en la presidencia.

En su anuncio, el mandatario defendió la gestión presupuestaria de su administración, afirmando que la salud “seguirá siendo una prioridad absoluta” de su Gobierno. Peña detalló que en los últimos tres años se destinaron más de USD 500 millones a infraestructura sanitaria, destacando la entrega de dos hospitales de referencia y la construcción en curso de otros siete centros de asistencia.

Asimismo, subrayó incrementos proyectados para el año 2027, con un monto de USD 760 millones orientados a la compra de medicamentos e insumos, lo que representa un aumento cercano al 200 % en comparación con el 2023, y una asignación de USD 195 millones para el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), cifra que equivale a un incremento aproximado del 290 % respecto al mismo periodo.

Lea más: Cartes vuelve a instar a Peña a priorizar la salud y advierte a “traidores”

Autocrítica sobre la gestión

A pesar de destacar los números de inversión y catalogarlos como “la mayor inversión en la historia de la salud pública del Paraguay”, el jefe de Estado admitió que los recursos económicos no son suficientes por sí solos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Sé que todavía falta mucho. La inversión es fundamental, pero también debemos mejorar la gestión, estar más cerca de la gente y asegurar que cada paraguayo reciba la atención que merece”, expresó Peña para justificar las rotaciones en el gabinete sanitario.

Nuevos perfiles al frente de Salud e IPS

Al referirse al nuevo titular de la cartera sanitaria, el presidente manifestó su confianza en el doctor Isaías Fretes, resaltando “su vocación de servicio y su capacidad para liderar la conducción en esta nueva etapa”, la cual -dijo- requerirá mayor presencia en el terreno y trabajo en equipo.

Por su parte, sobre la llegada del doctor Derlis León a la cabeza de la previsional, Peña enfatizó su conocimiento previo de la institución tras su desempeño como gerente de Salud del IPS, señalando que su experiencia previa será clave para “fortalecer la gestión y mejorar los servicios para todos los asegurados”.

“Más inversión, más gestión. Porque la salud de los paraguayos no puede esperar”, concluyó el mandatario en su comunicado.

Lea más: Blanca Ovelar afirma que hay “mucho hartazgo” en los médicos y critica a Peña demorar el diálogo