Quién es Derlis León, el nuevo presidente de IPS

El Poder Ejecutivo oficializó la designación del doctor Derlis León como nuevo presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS). León, quien hasta hoy ejercía la Gerencia de Salud de la entidad, asumió la titularidad de la previsional en reemplazo del doctor Isaías Fretes.

Tras la confirmación de su nombramiento en Mburuvicha Róga, León apeló a su sentido de pertenencia y antigüedad para enviar un mensaje de calma a los cotizantes. “Soy funcionario de IPS hace 22 años. Me formé en estos pasillos como pediatra y como persona. En algún momento de mi vida decidí abrazar la salud pública, entendiendo que una decisión en ese ámbito impacta inmediatamente en muchos millones de paraguayos”, expresó León en sus primeras declaraciones ante los periodistas.

Continuidad con énfasis en insumos y servicios

El nuevo presidente remarcó que mantendrá la línea estratégica iniciada por su antecesor, el doctor y profesor Isaías Fretes, al tiempo de fijar dos prioridades operativas inmediatas: acceso a la atención y cobertura de fármacos.

“Todo lo que en estos cuatro meses ha trabajado el equipo del profesor Isaías Fretes se va a continuar con transparencia, pero por todo buscando soluciones para nuestros patrones, para nuestros asegurados. Vamos a seguir trabajando en dos dimensiones: acceso a nuestros servicios y acceso a nuestros medicamentos, apoyándonos en todos los recursos que tiene esta poderosísima institución”, prometió.

Asimismo, subrayó que trabajará en coordinación con el Ministerio de Salud Pública para “complementar soluciones” y llevar tranquilidad en cuanto a la viabilidad del fondo de jubilaciones.

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Trayectoria en la función pública

Aunque León destacó sus más de dos décadas en la institución, su paso por la función pública nacional también está marcado por la gestión en áreas operativas complejas.

Red hospitalaria pública : de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, León se desempeñó como director de hospitales como el Materno Infantil Loma Pytã y, posteriormente, el Hospital General de Barrio Obrero, hasta el 2021.

Dirección General de Insumos Estratégicos (MSPYBS) : en 2021 el entonces ministro Julio Borba lo nombró como encargado de esta dependencia que tuvo bajo su responsabilidad la administración y distribución logísticos de medicamentos, oxígeno y materiales de protección durante la emergencia por la pandemia de covid-19

Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud : fue nombrado en agosto de 2023, coincidiendo con el inicio del actual periodo de gobierno y el mandato de la ahora exministra María Teresa Barán. Ocupó dicha dirección general hasta marzo de 2025, : fue nombrado en agosto de 2023, coincidiendo con el inicio del actual periodo de gobierno y el mandato de la ahora exministra María Teresa Barán. Ocupó dicha dirección general hasta marzo de 2025, cuando fue separado del cargo tras tras la muerte de un bebé recién nacido por falta de terapia en Villarrica.

Llegada a la Gerencia de Salud del IPS: en mayo de 2025 asumió la Gerencia de Salud por decisión del Consejo de Administración, presidido aún en ese momento por Jorge Brítez. En esta función convivió con reclamos de gremios médicos por carga horaria y precariedad en guardias, además de : en mayo de 2025 asumió la Gerencia de Salud por decisión del Consejo de Administración, presidido aún en ese momento por Jorge Brítez. En esta función convivió con reclamos de gremios médicos por carga horaria y precariedad en guardias, además de casos de supuesta negligencia hospitalaria y el vencimiento masivo de medicamentos en los depósitos de la previsional.

El desafío ante los asegurados

Con un presupuesto presionado y la constante exigencia de restituir los insumos básicos en las farmacias de la previsional, la administración de León enfrenta una prueba determinante. “Conocemos el camino, conocemos qué tenemos que hacer y lo vamos a hacer”, concluyó León.

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