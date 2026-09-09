John Ternus releva a Tim Cook y estrena su cargo en Apple con el primer iPhone plegable

El relevo al frente del gigante de Cupertino (California) quedó escenificado desde los primeros minutos de la retransmisión. Tras una introducción cinematográfica por los alrededores de Apple Park, Tim Cook apareció brevemente en pantalla para ceder el protagonismo a su sucesor: "No, no soy yo. Ese es su hombre", señaló Cook antes de apartarse de los focos.

Acto seguido, Ternus tomó el control luciendo un estilo sobrio, una camiseta de manga larga burdeos (a juego con los nuevos colores de los iPhone 18 Pro) y pantalones vaqueros oscuros, para pronunciar su primer discurso como máximo responsable.

El ejecutivo, con una larga trayectoria interna en la división de ingeniería de hardware de la compañía, defendió el compromiso de Apple con la innovación y definió el iPhone como el futuro "núcleo personal inteligente" del usuario, apoyado en el procesamiento local de datos y la privacidad.

En su estreno, grabado en distintos enclaves del campus de la tecnológica, Ternus asumió la tarea de cerrar dos de las brechas más señaladas de Apple en los últimos años: la inteligencia artificial, terreno donde compite frente al avance de Google y OpenAI, y los formatos plegables, dominados por rivales como Samsung desde hace más de siete años.

Bajo su batuta, Apple desveló el 'iPhone Duo', su primer teléfono plegable de 1.999 dólares, y limitó la renovación de su línea tradicional exclusivamente a los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max -los modelos más caros, de 1.199 dólares y 1.299 dólares, respectivamente- con el chip A20 Pro, prescindiendo por ahora de un modelo estándar.

La presentación también incluyó el Apple Watch Series 12 (con un precio de salida de 399 dólares), el Apple Watch Ultra 4 (799 dólares), y los AirPods 5 con cancelación activa de ruido (129 dólares).