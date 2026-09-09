Perú firma memorando para importar y adoptar IA de EE.UU. frente a otros países como China

En el acto de suscripción del acuerdo, celebrado el martes, el embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, invitó a Perú a "elegir bien" a sus socios en esta tecnología, porque "la IA desarrollada y controlada por proveedores extrahemisféricos (en referencia a China) representa una amenaza para la seguridad nacional".

El documento también compromete a ambas partes a "construir infraestructura digital segura, incluyendo computación en la nube, centros de datos, redes de próxima generación y cadenas de suministro 5G".

"Elegir bien significa optar bien por tecnología en la que puedan confiar, con protecciones que representan sus derechos fundamentales, y también significa elegir socios que abran puertas y ofrezcan oportunidades de construir sistemas de IA en sus propios términos. Mientras sean audaces y elijan bien, EE.UU. estará ahí.", apuntó el embajador estadounidense.

Navarro sostuvo que "los países que ganarán en esta década serán aquellos que permitan a sus universidades, hospitales y empresas la libertad de experimentar", y remarcó que "ser favorable a la innovación no significa dejar de regular, sino tener enfoques flexibles y basados en el riesgo que equilibran el ritmo de la IA con las necesidades de todos los afectados por esta tecnología".

En ese sentido, elogió que Perú haya sido "un país líder en regulación de IA al promulgar una de las primeras leyes de IA en el mundo y promulgar su reglamento de implementación en septiembre del año pasado".

Navarro firmó el memorando junto al vicepresidente y primer ministro del Gobierno de Perú, Luis Galarreta, durante la inauguración del 'IA Summit', una conferencia organizada en la capital peruana por la Embajada de EE.UU. en Lima y la Universidad Científica del Sur.

Este evento reunió también a especialistas de empresas tecnológicas estadounidenses como AMD, Amazon Web Services, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft, Meta y Salesforce, así como delegados de instituciones académicas como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad Johns Hopkins, Universidad Purdue y Miami Dade College.

La firma del memorando se produjo apenas un día antes de la visita que hará a Perú el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha cuestionado las inversiones chinas en el país andino al considerar que no respetan la legislación local, lo que ha sido duramente respondido por Pekín a través de su embajada en Lima.