La banda británica Muse cambia de nombre en redes ante la llegada del agente de IA de Meta

El grupo, formado en 1994 en Teignmouth (Inglaterra) y liderado por Matt Bellamy, utiliza actualmente '@museband' en Instagram y '@Musetheband' en X, mientras que el agente de Meta emplea el identificador '@muse'.

La cuenta de Instagram de Muse reúne alrededor de 2,8 millones de seguidores, según datos de septiembre de HypeAuditor, mientras que su cuenta en X supera los 2,5 millones.

El pasado martes, Meta presentó oficialmente Muse, su nuevo agente personal de IA, en Estados Unidos.

A diferencia de un chatbot convencional, la herramienta está diseñada para ejecutar tareas por cuenta del usuario, como enviar correos electrónicos, hacer reservas, planificar viajes, gestionar calendarios o realizar compras.

La tecnológica describió la herramienta como un paso hacia el desarrollo de la llamada 'superinteligencia personal'. En EE. UU, está disponible a través de una aplicación propia, la web y WhatsApp, según explicó en un comunicado.

Ni Muse ni Meta han explicado públicamente si hubo una solicitud de la compañía para que el grupo cediera los nombres de usuario.

En redes, el cambio no pasó desapercibido entre los seguidores de la banda, y también fue recogido por medios especializados británicos como NME, The Independent y Vulture.

No obstante, medios estadounidenses como San Francisco Chronicle han señalado que Muse ya utilizaba '@museband' en Instagram meses antes de que Meta presentara públicamente su agente de IA el pasado 8 de septiembre.

La situación ha generado comentarios irónicos entre los seguidores de Muse, especialmente por la trayectoria de la banda y sus frecuentes referencias a la tecnología, la IA y futuros distópicos en canciones y álbumes como 'Simulation Theory' y 'Drones'.