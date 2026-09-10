Macron: "la Europa del espacio sigue débil; debemos acelerar"

"Tenemos que ser fuertes y eso pasa por nuestra Europa del espacio, que sigue débil; debemos acelerar", declaró Macron, en un discurso ante la Cumbre Espacial Internacional que reúne en París a una decena de jefes de Estado y de Gobierno.

El presidente francés instó a imitar el modelo de Estados Unidos en el aeroespacial y propuso un mecanismo europeo de lanzamientos institucionales que reúna "las necesidades" de la Comisión Europea (CE), de la agencia espacial europea ESA y de los Estados miembros.

"Estados Unidos ha sabido construir esto para estructurar su oferta. Esta es la clave si queremos alcanzar el volumen adecuado y asegurarlo (...) Europa no puede invertir miles de millones en sus cohetes y luego comprar sus lanzamientos a cuentagotas", refirió.

"Sin que construyamos nuestra competitividad (europea), no tenemos ninguna oportunidad", avisó Macron.

Asumir la preferencia europea para reforzar la industria aeroespacial del continente y tener la ambición de organizar vuelos europeos con astronautas europeos son dos de las metas fijadas por el mandatario francés.

"Queremos que Europa afirme su ambición en los vuelos tripulados. Esta aventura es clave. Nuestra historia común es la de exploradores, es la que forja la unidad y la singularidad de Europa. En esta aventura, exploramos juntos como europeos, como habitantes de la Tierra, y quiero ver en dos años la primera cápsula de carga europea", manifestó Macron.

La soberanía europea fue una de las cuestiones abordadas por el presidente francés: "Para tener una verdadera independencia tecnológica y poder elegir a nuestros socios en cada una de sus capacidades críticas, Europa debe estar entre los principales actores mundiales, especialmente en comunicación e IA (inteligencia artificial)", refirió.

Tras la intervención de Macron, fue el turno del director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher. El austríaco cifró el miércoles en 10.000 millones de euros durante diez años la inversión que Europa necesita para alcanzar su independencia espacial.

"¿Seremos pasajeros o pilotos?", planteó Aschbacher en un discurso ante los ministros europeos de Espacio reunidos en la Cumbre Espacial de París. Si Europa apuesta decididamente por la exploración espacial, la ESA estima que deberá invertir unos 1.000 millones de euros al año durante una década.

No apostar por ello también tendría un coste, según Aschbacher, de unos 5.000 millones de euros en diez años, destinados principalmente a comprar vuelos a proveedores extranjeros y sujetos a autorizaciones para operar fuera del control europeo.

"La dependencia tiene un coste", afirmó. Europa "no parte de cero", pero la brecha con los líderes mundiales del sector espacial "se está ampliando, tanto financiera como tecnológicamente", advirtió.