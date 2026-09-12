Microsoft incorpora los modelos de inteligencia artificial Grok a Copilot

Grok es polémica por permitir a sus usuarios la creación y alteración de imágenes para desnudar o sexualizar a mujeres y menores sin su consentimiento.

La compañía tecnológica detalló en un comunicado en su blog oficial que el despliegue de Grok comenzará a través un programa piloto en aplicaciones clave de productividad como Word, Excel y PowerPoint.

No obstante, según Microsoft, Grok no estará disponible para los clientes de Frontier en la Unión Europea (UE), la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) ni el Reino Unido durante la fase de vista previa.

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, dio la bienvenida a la herramienta a través de su cuenta de X: "Más opciones de modelos llegan a Copilot. ¡Bienvenido Grok!", escribió.

Por su parte, Musk reaccionó compartiendo el anuncio con el mensaje: "Grok disponible en Microsoft Copilot".

La integración de Grok en el ecosistema de Microsoft coincide con un periodo de fuerte escrutinio ético y legal sobre la herramienta de Musk.

La firma xAI afronta una demanda en California que la acusa de comercializar y beneficiarse a sabiendas de funciones de desnudo digital no consentido que alcanzaron a mujeres y menores de edad, hechos sobre los cuales Musk ha negado tener conocimiento.