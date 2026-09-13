Demócratas en el Congreso urgen ralentizar la IA tras las alarmas de gigantes del sector

Jeffries adelantó que el martes habrá una reunión con los demócratas de la Cámara Baja en la que "una alta prioridad será la acción en inteligencia artificial" después de las advertencias que desató el sábado Amodei, el fundador de Anthropic, sobre los crecientes riesgos de la IA.

"Estoy de acuerdo con mis colegas en que realmente debemos actuar con urgencia", declaró el congresista en una entrevista con el programa 'This week' de ABC.

"Deberíamos tomar medidas decisivas ahora para, como los directores ejecutivos han reconocido recientemente, desacelerar el ritmo de desarrollo (de la tecnología) para proteger al pueblo estadounidense y garantizar que la IA proceda de manera segura", añadió.

El legislador se pronunció tras la polémica que desató el director de Anthropic el sábado, cuando publicó un ensayo para urgir "un ritmo más lento" a la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA, algo a lo que se sumaron sus rivales Altman, de OpenAI, y Musk, de xAI, un hecho inédito en el sector.

Amodei advirtió de riesgos como el mal uso de la inteligencia artificial para posibles ciberataques y bioterrorismo, la pérdida del control de los sistemas de IA y la disrupción económica, por lo que pidió que haya evaluaciones independientes de estas herramientas y que el Gobierno se involucre.

El líder de los demócratas no aclaró qué medidas específicas impulsaría, pero criticó la inacción de los republicanos, mientras el líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, rechazó este domingo una moratoria de emergencia porque -según él- el desarrollo de la IA debe seguir para evitar que China tenga el liderazgo.

"Lamentablemente, los republicanos de la Cámara de Representantes prácticamente han cancelado las últimas dos semanas del período de sesiones legislativas programado para este mes, algo que han hecho en reiteradas ocasiones", manifestó Jeffries.

Las declaraciones de Amodei se dan luego de que un investigador de Anthropic anunció esta semana su dimisión debido a la preocupación de que la empresa y sus competidores no estuvieran desarrollando modelos de IA de manera responsable.

El investigador, Jacob Coxon, quien también trabajó para OpenAI, competidora de Anthropic, afirmó que dichas compañías estaban más centradas en superarse mutuamente que en la seguridad de sus productos.

"Quienes desarrollan la IA creen sinceramente que esta podría acabar con todos nosotros antes de que termine la década. No se trata de una maniobra publicitaria. De hecho, muchos ejecutivos e investigadores de alto nivel suelen matizar sus declaraciones ante la prensa para parecer sensatos, pero he escuchado a esas mismas personas expresar temor", escribió Coxon en su cuenta de X el pasado martes.