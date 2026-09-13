Obama pide que regular la IA sea un tema central en las campañas de los demócratas

Obama alertó del "peligro" de la IA en un evento para recaudar fondos en Nueva York junto al líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de acuerdo con una transcripción de su discurso que obtuvieron medios como el New York Times, CNN y Politico.

"Esto es algo que avanza muy rápido en manos privadas y, si no nos ponemos en ello, creo que puede ser peligroso", expresó Obama en el evento el jueves pasado, según los reportes. “Si tomamos el control de ello, sí creo que es beneficioso", añadió.

El exmandatario afirmó que quien compita en las elecciones presidenciales de 2028 debería contar con un "plan muy claro" sobre la IA, al reconocer que él consideraba necesaria una "guía" para regular la inteligencia artificial incluso al final de su gobierno hace una década, según CNN.

"Sin duda, si compitiera por la presidencia el próximo año, esta sería una de mis agendas centrales, y tendría un plan muy claro, y hablaría sobre esto, y diría: ‘Este es nuestro plan de seguridad, este es nuestro plan para asegurarnos de que nuestros hijos no se corrompan con esto’", manifestó.

Sus declaraciones contrastan con las del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tachó este domingo de "fuerzas negativas" a quienes piden regular la inteligencia artificial, al considerar que Estados Unidos está "liderando ante China en IA" y él desea "mantenerlo de esa manera".

Trump rechazó pausar la IA pese a la polémica que desató el sábado Dario Amodei, fundador de Anthropic, al publicar un ensayo en el que urgió "un ritmo más lento" a la industria ante los crecientes riesgos de seguridad, a lo que se sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, un hecho inédito en el sector.

Amodei acusó este domingo a la industria de "mentirle a la gente" sobre los riesgos de la IA tras alertar en su ensayo de peligros como el mal uso de la tecnología para posibles ciberataques y bioterrorismo, la pérdida del control de los sistemas de IA y la disrupción económica.

Siete de cada 10 estadounidenses, el 70 %, se considera "más preocupado que emocionado" por la IA, y una proporción similar, el 69 %, rechaza la construcción de centros de datos en su comunidad, lo que incluye a mayorías de los principales partidos, según una encuesta de NBC News de hace una semana.