Trump llama al presidente de Nvidia y rechaza temores sobre la inteligencia artificial

"Puede crear el mejor chip de IA del mundo, pero no sabe cómo ponerme en altavoz", bromeó Trump durante la llamada, que se produjo mientras Huang participaba en la cumbre anual sobre tecnología, mercados e inteligencia artificial.

Durante la breve intervención del mandatario, ambos coincidieron en que la inteligencia artificial es un importante motor de crecimiento económico y de seguridad nacional para Estados Unidos.

Previamente, Trump calificó como "bulo" la idea de que la IA vaya a destruir la humanidad y criticó a los líderes del sector que han reclamado una regulación de esta tecnología.

"La idea de que la IA domine el mundo, destruya a la humanidad y cause todo tipo de males es un BULO", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

La polémica la desató el sábado el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, quien publicó un ensayo en el que pedía "un ritmo más lento" para la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA.

A esa advertencia se sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, en una coincidencia poco habitual en el sector.

Sus declaraciones se produjeron después de que, el martes pasado, el investigador de IA Jacob Coxon dimitiera y acusara a sus antiguos empleadores, Anthropic y OpenAI, de embarcarse en una carrera hacia una IA superinteligente con capacidad incluso para acabar con la humanidad esta misma década.

Trump, en cambio, se opone a regular el sector porque considera que ello retrasaría a Estados Unidos en la competencia con China por el liderazgo tecnológico.

"La IA y los centros de datos serán el mayor motor de desarrollo económico de la historia, superior al petróleo, el oro, los diamantes e incluso internet", subrayó el mandatario.