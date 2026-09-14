¿Qué provocó la salida de Barán de Salud? Lilian Samaniego revela el “detonante”

La senadora colorada Lilian Samaniego (ANR-Independiente) afirmó que la destitución de María Teresa Barán al frente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) estuvo vinculada al acuerdo firmado el pasado 10 de septiembre con médicos especialistas renunciantes.

Según Samaniego, la entonces ministra permitió que la legisladora firmara el documento que buscaba contener las renuncias masivas y evitar la huelga anunciada por gremios médicos para los días 21 y 22 de septiembre.

“Le echaron a la ministra porque firmé el acuerdo. Ese fue el detonante”, declaró.

El acuerdo fue objeto de cuestionamientos por parte de distintos sectores, entre ellos el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), que lidera el reclamo de un aumento salarial de G. 3 millones por cada vínculo laboral de 12 horas.

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Samaniego defendió la gestión de Barán en el conflicto

La parlamentaria también destacó la actuación de la exministra durante las negociaciones con los profesionales de blanco y señaló que su intervención contribuyó a abrir canales de diálogo con los médicos que habían presentado sus renuncias.

“Quiero excusarle a la ministra y felicitarle en esta instancia porque ella le convocó a la gente que había renunciado y le había dado fuerza a Sinamed”, expresó.

No obstante, sostuvo que la salida de Barán ya forma parte del pasado y que la prioridad ahora debe centrarse en la resolución del conflicto sanitario.

Desafío al nuevo ministro: “Esta semana tenés que solucionar”

Tras la designación de Isaías Fretes como nuevo ministro de Salud, Samaniego le exigió respuestas rápidas a las demandas del sector médico y cuestionó la falta de avances durante su gestión al frente del Instituto de Previsión Social (IPS). “Espero que no pasen cuatro meses, esta semana tenés que solucionar”, manifestó.

La senadora reconoció la capacidad profesional de Fretes, pero consideró que durante su administración en la previsional no impulsó cambios de fondo.

“Reconozco tu idoneidad, patriotismo, capacidad y honestidad, pero no solucionaste absolutamente nada en el IPS porque dejaste intactos a todos los funcionarios que pertenecían a la administración de Jorge Brítez, que hoy está con problemas judiciales”, sostuvo.

Asimismo, le insistió en que la crisis sanitaria sea atendida con urgencia desde su nueva función al frente de la cartera sanitaria.

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Derlis León recibe respaldo para IPS

En relación con la designación del doctor Derlis León como presidente del IPS, Samaniego le deseó éxito en la gestión y resaltó su experiencia dentro de la institución.

La legisladora recordó que León ocupó diversos cargos en la previsional durante más de una década, por lo que consideró que conoce en profundidad la realidad del ente.

La senadora también se refirió a la situación financiera del IPS y sostuvo que la institución cuenta con recursos suficientes para enfrentar sus problemas sin recurrir a nuevos préstamos o aportes extraordinarios del Estado.

“Los dueños del IPS son los asegurados. León, busque el dinero que está en los bancos y solucione el problema. No necesita del Presupuesto General de la Nación ni de la venia del Ejecutivo”, afirmó.