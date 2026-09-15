China defiende un uso pacífico del espacio tras reconocer EE.UU. poseer armas en órbita

El portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores Guo Jiakun declaró en una rueda de prensa ordinaria que Pekín siempre ha salvaguardado la seguridad espacial y se ha opuesto a la militarización y a la conversión del espacio en campo de batalla.

"Instamos a la parte estadounidense a que deje de expandir su despliegue militar en el espacio y a que, con acciones concretas, salvaguarde la estabilidad estratégica global", enfatizó el vocero, que no aclaró si China cuenta con este tipo de armas desplegadas en órbita.

Guo aseguró que Pekín espera que el espacio ultraterrestre se convierta en "una plataforma de cooperación y beneficio mutuo para la humanidad" y que China está dispuesta a trabajar con todos los países para explorar y utilizar el espacio con fines pacíficos, oponerse con firmeza a su militarización e impulsar los avances científicos y tecnológicos espaciales.

"Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios", afirmó el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, durante un discurso en la conferencia Air, Space and Cyber, celebrada en Maryland.

Estas armas están destinadas, según Meink, a defender a las fuerzas estadounidenses frente a acciones hostiles de adversarios, aunque la institución no detalló qué sistemas se encuentran en órbita, cuántos son ni cuándo fueron desplegados.

El secretario también anunció avances en otros programas espaciales estadounidenses, entre ellos el desarrollo de un sistema de interceptores basados en el espacio y una constelación destinada a detectar y seguir objetivos móviles desde órbita.

China, por su parte, mantiene como objetivos en el espacio realizar un alunizaje tripulado antes de 2030 y avanzar en la construcción de una futura base de investigación en el polo sur de la Luna.