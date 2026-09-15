Identifican en Tanzania una nueva especie de animal prehistórico de 240 millones de años

Durante una expedición británica realizada en 1963 a lo que hoy es Tanzania, se descubrió una colección de fósiles de sinápsidos, vertebrados del linaje de los mamíferos que prosperaron antes de la aparición de los dinosaurios, que se conservan en el Museo de Historia Natural de Londres y solo se habían estudiado parcialmente.

Al examinar uno de los esqueletos aún no descritos, junto a un cráneo encontrado más recientemente, se descubrió que los fósiles pertenecían al género Dinodontosaurus, lo que supuso un hallazgo inesperado, ya que solo se conocían ejemplares de esa especie en Sudamérica.

Las rocas tanzanas de las que se extrajeron los restos son los mismos yacimientos geológicos que han proporcionado fósiles que se cree que representan a los dinosaurios más antiguos que se conocen.

Anteriormente se creía que estas rocas compartían algunos géneros fósiles con otras de Sudáfrica, que se consideraban del Triásico Medio, pero descubrir que el Dinodontosaurus existe en Tanzania y en Sudamérica proporciona un nuevo vínculo entre las secuencias rocosas de ambas zonas e indica que tienen una edad equivalente.

Las nuevas dataciones radiométricas de Sudamérica sugieren que estas secuencias rocosas tempranas que contienen fósiles de dinosaurios son hasta 10 millones de años más jóvenes que las de Sudáfrica.

Esto aporta nuevas pruebas de que las rocas del Triásico de Tanzania ya no pueden considerarse como las que conservan los fósiles de dinosaurios potencialmente más antiguos, lo que lleva a replantearse cuándo y dónde evolucionaron por primera vez los dinosaurios, explicó la universidad en un comunicado.