Alliana tras reunirse con Cartes: “No voy a aceptar ninguna imposición”

El vicepresidente y precandidato presidencial de Honor Colorado, Pedro Alliana, se reunió este miércoles con el titular de la ANR, Horacio Cartes, en medio de un tenso ambiente en carpas del cartismo.

“En la reunión estuvimos él y yo. Pedí que sea así. Fue una conversación muy productiva porque nos dijimos muchas cosas. En todos estos años nunca hablamos de la manera que hablamos hoy”, señaló Alliana una vez finalizado el encuentro en “el quincho”, como se conoce en la jerga política a la residencia de Cartes en Asunción.

Sobre su candidatura a la Presidencia de la República, mencionó hoy que sigue firme, siempre y cuando no le impongan a su dupla. “Yo soy candidato a Presidente de la República, pero no me van a imponer a mi dupla. Pero si es así, seguramente haré yo mi camino, porque no voy a aceptar ninguna imposición”.

“Yo voy a seguir manejando mis tiempos y de esa forma no hay ningún problema. Hoy, no tengo candidato a la Vicepresidencia”, remarcó.

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Por otra parte, Alliana reconoció un malestar existente y enfatizó la necesidad de cambiar el rumbo en la conducción interna del movimiento: “Él (Cartes) está molesto, me hizo llegar algunas molestias y esto es lo importante, porque nada es insalvable”.

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Luego agregó: “Pero lo que tenemos que entender es que acá ya no hay orden, acá debe haber diálogo. En el movimiento Honor Colorado hoy no debe haber imposiciones, acá debe haber un consenso, un acuerdo y es eso lo que buscamos”.

Alliana: “No están bien las cosas en Honor Colorado”

El precandidato también interpeló directamente a las figuras de peso del sector político: “Esto queremos que entienda el líder del movimiento y que entiendan los senadores. Queremos darle participación a todos”.

Además, descartó sectarismos internos y abogó por la apertura democrática: “No están bien hoy las cosas en Honor Colorado. Pero acá no existe el peñismo, acá no existe el allianismo. Acá existe un movimiento gigantesco donde la gente tiene la libertad de expresar su pensamiento y se practica la democracia”.

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Al ser consultado puntualmente sobre qué aspectos considera que están fallando en el espacio político, Alliana apuntó a la falta de comunicación y a las disputas internas: “La falta de diálogo y dejar de mordernos entre nosotros”.