IPS-Ueno: Samaniego retira y desactiva pedido al BCP sobre cobro de préstamos de la previsional

La senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana) fue consultada sobre su decisión de retirar en la fecha su pedido de informes al señalar: “Ya firmé antes otro con los compañeros”.

El retiro se produce en el mismo día de tratamiento del punto que figuraba en el orden del día de la sesión ordinaria del Senado. Ayer la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos emitió dictamen favorable. El planteamiento de Samaniego contenía seis preguntas dirigidas al Banco Central del Paraguay y a la Superintendencia de Bancos sobre la forma en que se canalizan los préstamos otorgados por el IPS a sus asegurados.

¿Qué buscaba saber Samaniego sobre los préstamos del IPS?

El pedido pretendía determinar si existe alguna disposición legal, reglamentaria, operativa o técnica que impida al IPS acreditar directamente los préstamos en cuentas que sus beneficiarios ya tengan en cualquier entidad financiera habilitada.

La consulta también apuntaba a establecer si el asegurado puede elegir libremente el banco en el que desea recibir el dinero del préstamo, en lugar de verse obligado a abrir una cuenta en una entidad determinada.

El planteamiento había cobrado relevancia en medio de la controversia sobre el mecanismo utilizado para desembolsar los préstamos del IPS y la eventual necesidad de que los beneficiarios abran cuentas bancarias para recibir los fondos.

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El Senado ya había aprobado otro pedido al BCP

El retiro del proyecto de Samaniego se produce después de que el Senado aprobara la semana pasada un pedido de informes similar, impulsado por el senador Rafael Filizzola (PDP).

Por ello, la senadora argumentó esta mañana que ya había suscrito otro pedido junto con sus colegas. En el pedido de informes aprobado la semana pasada el único firmante fue Filizzola.

Uno de los principales interrogantes planteados al BCP era si existía algún impedimento para que un asegurado que ya poseía una cuenta bancaria pudiera recibir allí el dinero de su préstamo.

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El documento también consultaba sobre los mecanismos disponibles dentro del Sistema de Pagos del Paraguay para realizar acreditaciones o transferencias masivas hacia cuentas de diferentes entidades financieras.

Otro punto buscaba determinar si, desde la normativa bancaria y de protección al usuario financiero, es admisible condicionar el desembolso de un préstamo del IPS a la apertura de una cuenta en un banco específico.

Pedido de informes queda retirado, pero el debate continúa

Aunque Samaniego retiró su iniciativa, el tema de los préstamos del IPS y el mecanismo de desembolso continuará bajo análisis del Senado a través del pedido de informes promovido anteriormente por otros legisladores.

El planteamiento busca que el BCP precise las reglas y los mecanismos existentes para canalizar los recursos de los préstamos de la previsional y determine si existen restricciones para que los beneficiarios reciban los fondos en cuentas de la entidad financiera de su elección.