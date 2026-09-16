Alliana y Cartes se reúnen en medio de tensión por candidatura a vicepresidente

El senador cartista Antonio “Tony” Barrios confirmó que el vicepresidente de la República y precandidato presidencial de Honor Colorado, Pedro Alliana, mantendrá este miércoles una reunión con el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, en la residencia del exmandatario.

“Sí, tienen una reunión”, expresó Barrios al confirmar el encuentro entre ambos referentes del movimiento oficialista.

La reunión se produce en un contexto de tensión interna dentro del cartismo, luego de que Cartes anunciara públicamente al actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, como el elegido para precandidato a vicepresidente por Honor Colorado.

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El anuncio de Baruja generó diferencias con Alliana

La designación de Baruja como compañero de fórmula para las elecciones generales de 2028 provocó una reacción de Alliana, quien sostuvo que será él quien anuncie, después de las elecciones municipales, a la persona que integrará la chapa presidencial.

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Consultado sobre esta situación, Barrios insistió en que Cartes había definido desde un principio su respaldo a Baruja para la candidatura a vicepresidente.

“El presidente siempre dijo que Baruja iba a ser el candidato, es el elegido”, afirmó el legislador.

Sin embargo, aclaró que dentro del movimiento aguardarán la decisión que adopte Alliana una vez concluidos los comicios municipales. “Vamos a esperar qué decide”, señaló.

Barrios descarta que Alliana pierda la candidatura presidencial

Ante las especulaciones sobre una eventual ruptura interna o un posible desplazamiento de Alliana como candidato presidencial del cartismo, Barrios rechazó esa posibilidad.

“Eso no va a ocurrir en el partido y mucho menos en la familia de Honor Colorado. Alliana es el candidato elegido desde el inicio de este gobierno”, sostuvo.

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Niegan división dentro del cartismo

El senador también negó que exista una fractura en Honor Colorado, pese al cruce de posiciones evidenciado en los últimos días entre Cartes y Alliana.

“No existe ninguna división. Claro que sí hay discrepancias, hablamos de muchas cosas y no coincidimos en muchas cosas, pero siempre en una misma línea después”, manifestó.

Las diferencias surgieron luego de que Cartes ratificara ante correligionarios de Paraguarí a Baruja como su apuesta para la vicepresidencia, mientras Alliana insiste en que la definición oficial de la chapa se realizará recién después de las elecciones municipales previstas para el próximo 4 de octubre.