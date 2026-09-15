La taiwanesa MediaTek presenta un chip para móviles con la tecnología más avanzada de TSMC

En un comunicado, MediaTek señaló que este chip, denominado Dimensity 9600 Pro, adopta el proceso de 2 nanómetros (nm) de TSMC, lo que se traduce en un "salto cualitativo" en materia de rendimiento y eficiencia para la IA agente, videojuegos, procesamiento de imágenes y computación.

"La IA es fundamental para la experiencia en los 'smartphones', y los dispositivos necesitan mayor rendimiento, eficiencia e inteligencia para seguir el ritmo de las demandas de los usuarios, que evolucionan rápidamente", afirmó JC Hsu, vicepresidente sénior corporativo de MediaTek, en declaraciones recogidas en el texto.

La empresa ya había anunciado en septiembre del año pasado que se encontraba entre las primeras tecnológicas en asociarse con TSMC para desarrollar chips con este proceso, cuya producción en masa arrancó a finales de 2025.

Conocida en todo el mundo por el diseño de chips para teléfonos inteligentes, MediaTek se ha beneficiado fuertemente del auge de la inteligencia artificial en los últimos meses: sus acciones en Taiwán se han disparado un 195,77 % en el último año y han catapultado su valor bursátil hasta unos 230.000 millones de dólares, lo que la consolida como la segunda mayor compañía de la isla, solo por detrás de TSMC.

MediaTek también colabora estrechamente con Nvidia, que recientemente invirtió 3.500 millones de dólares en bonos convertibles de la firma taiwanesa como parte de un acuerdo para reforzar su cooperación en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial.