Melania Trump anuncia acuerdo con Nvidia para expandir la IA en escuelas en plena polémica

Durante una visita a una escuela de primaria de Carolina del Norte, la esposa del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un acuerdo por el que Nvidia proporcionará licencias de StudyFetch durante cuatro años a 1.500 estudiantes y donará 100 kits de desarrollo Jetson Nano a escuelas del condado de Ashe.

Los kits son pequeños ordenadores de bajo consumo capaces de procesar datos localmente y utilizarse, por ejemplo, para impulsar robots autónomos.

"Sueñen a lo grande y usen estas herramientas de IA para construir algo nunca antes visto. Quizás alguno de ustedes cree el próximo gran robot. Y si lo hacen, ¡no olviden traerlo a la Casa Blanca para mostrármelo!", expresó ante los alumnos.

El anuncio se produce en plena polémica sobre los riesgos de esta tecnología, después de que los líderes de Anthropic, Dario Amodei; OpenAI, Sam Altman, y xAI, Elon Musk, coincidieran en pedir que se ralentice el desarrollo de la IA para garantizar su seguridad, una postura a la que se opone la Administración de Trump por temor a que China tome la delantera en este sector.

El propio Trump llamó el lunes al presidente de Nvidia, Jensen Huang, y lo interrumpió durante un foro para desestimar los temores sobre los riesgos de la IA.

La semana pasada, el investigador de IA Jacob Coxon, que había trabajado tanto en OpenAI como en Anthropic, dimitió de esta última la semana pasada y acusó a ambas empresas de embarcarse en una carrera hacia una IA superinteligente.