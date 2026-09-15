Rusia denuncia "planes agresivos" de EE.UU. en el espacio tras revelaciones de Washington

"Las declaraciones del secretario de la Fuerza Aérea de EE. UU., Troy Meink demuestran que las iniciativas estadounidenses de seguridad espacial buscan únicamente distraer a la comunidad internacional de las propias ambiciones agresivas de EE. UU. en materia espacial", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, citada por las agencias locales.

Según Zajárova, Moscú ha tomado nota de las declaraciones de la parte estadounidense.

"Estas declaraciones constituyen una clara prueba de la implementación de la política estadounidense de desplegar armas en el espacio y utilizarlas en operaciones de combate para garantizar su dominio y superioridad", dijo.

Estados Unidos reconoció este lunes por primera vez que la Fuerza Espacial estadounidense ha desplegado armas de "control espacial" en órbita, una capacidad que, según Meink, está destinada a defender a las fuerzas estadounidenses frente a acciones hostiles de adversarios.

"Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios", afirmó.

El Departamento de la Fuerza Aérea confirmó en un comunicado que se trata de la primera vez que Meink reconoce públicamente que la Fuerza Espacial ha desplegado armas en el espacio.

La institución no detalló qué sistemas se encuentran en órbita, cuántos son ni cuándo fueron desplegados.

El Kremlin abogó horas antes por la continuidad de los esfuerzos internacionales para la desmilitarización del espacio.

"Por supuesto, esperamos una amplia consolidación internacional para continuar el trabajo y avanzar en la posición a favor de la desmilitarización completa del espacio", dijo el Portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.