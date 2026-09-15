Un estudio internacional desmitifica la centralidad de Roma en la red viaria del Imperio

Un estudio internacional desmitifica la centralidad de Roma en la red viaria del Imperio

Barcelona, 15 sep (EFE).- Un estudio internacional codirigido por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) revela que la red viaria del Imperio romano no era tan centralizada como se pensaba y que la propia ciudad de Roma ocupaba una posición más periférica en la movilidad imperial que Bizancio.