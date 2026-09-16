California obligará a identificar los anuncios que utilicen intérpretes generados por IA

La Ley del Senado 1050 además prohíbe seguir utilizando cualquier anuncio que infrinja la normativa.

"Los californianos merecen saber cuándo la persona que les vende algo no es una persona en absoluto", dijo el gobernador en un comunicado.

El demócrata añadió que el Estado Dorado fue pionero en el país en reforzar las normativas sobre IA e implementar salvaguardas “basadas en el sentido común” para proteger a los consumidores y a los intérpretes, así como para fomentar una mayor transparencia.

"A medida que la IA transforma la industria del entretenimiento, protegemos a los trabajadores y garantizamos que la economía creativa de California pueda seguir creciendo y prosperando", resaltó.

La ley fue apoyada por SAG-AFTRA, el mayor sindicato que representa a actores, intérpretes, periodistas de televisión y otros profesionales de los medios y el entretenimiento en Estados Unidos.

Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo de SAG-AFTRA, indicó en un comunicado que la ley supone "un paso importante" en el esfuerzo más amplio por proteger a los consumidores frente a prácticas engañosas de IA y por garantizar que esta tecnología no se utilice a costa de la creatividad.

La medida se suma a una serie de iniciativas promulgadas por Newsom para clarificar el uso de la inteligencia artificial como la Ley de Transparencia de IA de California, una normativa que exige el uso de marcas de agua en contenidos de esta tecnología y obliga a las empresas a ofrecer herramientas de detección y avisos informativos.