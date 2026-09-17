Crisis en Honor Colorado: “El presidente Cartes está rodeado de unos cuantos sin votos”, asegura Hugo Meza

El detonante de la crisis fue la difusión de un video en el que el titular de la ANR, Horacio Cartes, manifestó estar “podrido de esperar” y dio por sentada la chapa Pedro Alliana–Juan Carlos Baruja para las internas presidenciales. La jugada unilateral encendió las alarmas en ese sector de la dirigencia que -supuestamente- rechaza las imposiciones verticales.

Lea más: Tensión en HC tras “unción” de Cartes: Maidana pide “parar la pelota”

“Lastimosamente vemos que el presidente Cartes está rodeado de unos cuantos sin votos, que no tienen la temperatura, no tienen la convivencia, no tienen la vivencia territorial de lo que siente el colorado de una dupla que nos pueda hacer ganar”, lanzó de forma tajante el diputado Hugo Meza.

🔴Hugo Meza cuestiona a los dirigentes que rodean a Cartes: “Unos cuantos sin votos”



🔶 El diputado colorado Hugo Meza se refirió a la interna de Honor Colorado y sostuvo que la divergencia es normal dentro de un movimiento de la dimensión del oficialismo colorado.



📌 Meza… pic.twitter.com/18Ln09JI0e — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 17, 2026

El parlamentario remarcó que existe un bloque consolidado de gobernadores y diputados con tracción real de votos que exige ser escuchado y respetado. “Habíamos quedado en enfocar todos nuestros esfuerzos en las elecciones del 4 de octubre próximo, que se juega la vida el Partido Colorado. Hay un bloque de poder importante de gobernadores y diputados que hoy estamos cohesionados, unidos, que creemos primero que no es el momento para eso”, aseveró.

Lea más: Alliana y Cartes se reúnen en medio de tensión por candidatura a vicepresidente

Elogios a Alliana por marcarle la cancha al primer anillo del cartismo

Frente a la presión de la conducción central, Meza valoró la firmeza del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien ratificó que no se apurarán los tiempos electorales y que la decisión de su compañero de fórmula recaerá en su propio criterio tras los comicios municipales.

“Valoro y aplaudo la actitud y el carácter del vicepresidente de la República. Eso es lo que uno espera de alguien que se está preparando y ambiciona llegar al poder: un tipo que tenga el carácter, la personalidad y las propias capacidades de decir ‘esto me gusta y esto no me gusta’”, destacó el legislador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Nano” Galaverna resta dramatismo a crisis tras reunión entre Alliana y Cartes

Al ser consultado sobre las posturas internas respecto a la figura del ministro de Urbanismo, Meza fue directo al señalar que la propuesta de Cartes carece de consenso en las bases. “Hay un sector y un bloque que no estamos de acuerdo con eso. En el momento que se presentan dos alternativas más, evidentemente esa figura (Juan Carlos Baruja) no genera unidad, no genera cohesión, no genera entusiasmo y no genera sentimiento”, sentenció.

Derribando mitos: Ni órdenes a ciegas ni dependencia económica

La controversia sirvió también para que el legislador intente desmontar dos de los dogmas más asentados sobre el funcionamiento de Honor Colorado: la ausencia de debate interno y el supuesto sostenimiento financiero exclusivo por parte de Horacio Cartes.

Lea más: Tensión en el cartismo: Solo hay Honor Colorado, Cartes es líder y existen “conductores”, dice Aguilera

“Está el mito de que en Honor Colorado no hay debate, hay línea y se reparten órdenes. Ese primer mito está por el suelo. Y está el otro mito de la parte financiera: los aportes y la colaboración no alcanzan ni el 10% de la inversión que uno hace como candidato en los distintos cargos electivos”, reveló.

Sobre la caja para las municipales del 4 de octubre —donde Alliana mencionó un desembolso partidario de unos 30.000 millones de guaraníes—, Meza aclaró que la mayor parte del despliegue electoral corre por cuenta de las dirigencias locales.

Lea más: Esgaib defiende el liderazgo de Cartes y espera un acuerdo con Alliana sobre la dupla presidencial

“Generalmente es un aporte mínimo en relación a la inversión o al gasto total que hace un candidato a diputado, senador, gobernador o intendente. No una sola persona hoy contribuye, hay varios que colaboran”, agregó.

🔴 Diputado niega una crisis en Honor Colorado y habla del poder de Alliana para definir su dupla



🔶 El diputado Hugo Meza se refirió a la situación interna de Honor Colorado y rechazó calificarla como una “crisis”.



📌 Meza destacó la lealtad y el liderazgo del vicepresidente y… pic.twitter.com/JsbRRilnhw — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 17, 2026

Juicio Político a la Corte: “Tenemos una justicia corrupta, lenta y desprestigiada”

En otro tramo de sus declaraciones, Meza abordó las versiones sobre un eventual juicio político a miembros de la Corte Suprema de Justicia. Aunque aclaró que no existe una conspiración en marcha desde el Congreso, trazó un duro diagnóstico sobre el estado del Poder Judicial paraguayo.

Lea más: Llamativa reacción del primer anillo de Cartes tras reunión con Alliana

“Por ahora no existe esa posibilidad, pero si llegado el momento amerita, creo que hay un mal funcionamiento en la justicia. Nos olvidamos de un Poder Judicial que está aplazado hace rato: una justicia corrupta, lenta, desprestigiada y alejada de la ciudadanía”, argumentó.

🔴 “No queremos más que se nos baje la línea”: Nuevos tiempos en Honor Colorado



🔶El diputado Hugo Meza afirmó que existen “nuevos actores” y “nuevos caciques” dentro del movimiento, y consideró que se debe imprimir una nueva impronta en Honor Colorado. También destacó que… pic.twitter.com/gWMEncZSEc — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 17, 2026

El diputado cuestionó que los reflectores mediáticos y políticos apunten exclusivamente a los poderes Ejecutivo y Legislativo, dejando impune la gestión de la máxima instancia judicial.

Lea más: Bendición de Cartes a Baruja deja sin dupla presidencial a diputados y gobernadores

“Hay ministros que no vienen más a su despacho porque tienen una avanzada edad, están con la enfermedad y manejan sus secretarios. La gente está harta; uno ve los nepos, los parientes, la corrupción... ¿Y el Poder Judicial? Empezamos a hurgar y empezaron a salir muchas cosas”, concluyó.