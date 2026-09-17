¡Fantástica victoria de la Albirroja sobre Argentina en Sante Fe 2026!

La Albirroja, ganadora de la medalla dorada en la edición anterior de los Juegos Odesur, celebrada en Asunción en 2022, dio un golpe de autoridad contra la favorita Argentina, a la que derrotó por 2-1, en duelo de la primera fecha del Grupo B, celebrado en el estadio del Newell’s Old Boys de Rosario.

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El seleccionado albiceleste estableció una superioridad futbolística inicial que la supo plasmar en el marcador mediante la resolución de Franco Domínguez tras recepcionar un pase al vacío y maniobrar en el área ante la marca algo pasiva de la defensa guaraní.

Con el marcador adverso, Paraguay intentó tomar una postura más ofensiva. Sobre el cierre de la primera etapa tuvo la brillante ocasión de marcar tras una corrida del olimpista Pedro Zarza y la asistencia al liberteño Rodrigo Acuña, cuya definición salió desviada.

En la complementaria, la escuadra nacional salió decidida en busca de la igualdad, que la consiguió luego de un traslado de Eduardo Delmás y la apertura por derecha al también olimpista Junior Gamarra (cedido a Trinidense), quien definió con un derechazo al techo del arco.

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Con Delmás como director de orquesta, el fútbol paraguayo fue fluyendo. El enganche franjeado habilitó a su compañero de la Villa, Pedro Zarza, quien definió la acción de manera sensacional para establecer el 2-1.

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🚨 ¡OTRO GOLAZO, con otra gran jugada de Delmás para que Zarza firme el 2-1!



🇵🇾 ¡PARAGUAY 2-1 Argentina 🇦🇷 (Fecha 1)



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Los minutos pasaban y la escuadra paraguaya demostraba su faceta combativa, para mantener la ventaja, generando avances para ampliar la diferencia en un espectáculo vibrante.

Inmejorable estreno de Paraguay en los Juegos Odesur 2026 en el deporte rey. Una segunda victoria en la fase se grupos le permitirá plantar bandera en las semifinales.

Las formaciones

Argentina: Demian Talavera; Thiago Pérez, Fernando Closter, Matías Satas y Joaquín Salas; Facundo Carrizo, Javier Pascual, Ramiro Tulián e Ian Subiabre; Valentín Jainikoski y Franco Domínguez. D.T.: Diego Placente.

Paraguay: Leonardo Sosa; Matías Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández y Marcelo Chaparro (Kevin Amarilla); Giovanni Gómez, Amín Cristaldo (Joaquín Bogarín), Junior Gamarra; Pedro Zarza (César Miño), Rodrigo Vera (Rodrigo Buhring) y Eduardo Delmás (Milan Freires). D.T.: Antolín Alcaraz.

Goles: 40’ Franco Domínguez (A); 58’ Junior Gamarra y 65′ Pedro Zarza (P).