Descubren que el dengue debilita la barrera protectora de los vasos sanguíneos

Cuando la pared interna de capilares y venas se altera, puede producirse una acumulación de líquido en los tejidos, 'shock' inflamatorio, caídas bruscas de la presión arterial o hemorragias, complicaciones del dengue grave, potencialmente mortales, para las que aún no existe un tratamiento específico.

Comprender con precisión cómo y cuándo se produce este debilitamiento de la barrera de los vasos sanguíneos era por tanto clave para diseñar nuevas estrategias para proteger dicha barrera en pacientes con dengue severo, que presentan mayor riesgo de complicaciones.

Para lograrlo, los investigadores -algunos de ellos del Centro de Investigación del Cáncer español (CSIC-USAL-FICUS)- emplearon células de vasos sanguíneos pequeños humanos cultivadas en laboratorio. Las expusieron a sustancias solubles liberadas por células infectadas con el virus del dengue y observaron alteraciones tanto en la forma celular como en las proteínas responsables de mantenerlas unidas entre sí.

"Hemos comprobado que estas células entran en un estado de plasticidad temporal. Dejan de comportarse como células endoteliales normales y adquieren rasgos más propios de células implicadas en la reparación de tejidos. Este cambio no es permanente, y esa reversibilidad podría explicar por qué la alteración de la barrera vascular en el dengue grave suele ser transitoria", explicó uno de los autores, Miguel Vicente-Manzanares, investigador del Centro de Investigación del Cáncer.

Según Vicente-Manzanares, entender mejor cómo y cuándo se debilita esta barrera facilitará el diseño de estrategias para protegerla en los pacientes con mayor riesgo de complicaciones graves.

Además de los experimentos, el equipo desarrolló un modelo computacional que simula el comportamiento de estas células de vasos sanguíneos durante la infección. El modelo identifica dos moléculas clave que actúan como centros de control de la respuesta vascular al dengue: la interleucina 6 (IL-6) y la fibronectina (FN1).

Los resultados indican que bloquear la acción de la interleucina 6 o modular la fibronectina podría ayudar a proteger la barrera vascular en pacientes con dengue grave.

Algunos fármacos que actúan sobre estas vías ya se utilizan en otras enfermedades, lo que podría acelerar su posible aprobación para el tratamiento del dengue, si superan todas las fases de investigación clínica.

Este hallazgo abre la puerta a estudiar si estos fármacos podrían servir para reducir las complicaciones vasculares de la enfermedad, informa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de España, en un comunicado.