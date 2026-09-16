Según el informe publicado por OpenAI, uno de los modelos generó instrucciones para que una versión posterior de sí mismo ocultara que había hecho trampas y evitara que sus acciones fueran detectadas.

En otro caso, un modelo reescribió sus propias instrucciones para indicarse que ignorara los mensajes de los desarrolladores y que no estaba sujeto a las restricciones aplicadas a otros chatbots.

La compañía documentó también un modelo que, al no encontrar los datos necesarios para elaborar un modelo financiero, decidió inventarlos y estableció que debía ser transparente sobre ello únicamente si alguien se lo preguntaba.

Otro agente subió un archivo a internet para utilizarlo posteriormente como fuente de información, mientras que otros sistemas compartieron archivos sin autorización o utilizaron credenciales a las que no debían tener acceso.

OpenAI presentó seis informes sobre comportamientos observados durante los últimos seis meses, aunque el caso más antiguo se remonta a octubre de 2025.

La compañía advirtió que estos episodios son ejemplos individuales y que no deben interpretarse como una medida de la frecuencia con la que este tipo de comportamientos ocurre en sus modelos.

El nuevo marco permitirá a cualquier empleado de OpenAI señalar un posible incidente para que sea revisado por los equipos de seguridad y alineamiento.

Los casos serán clasificados en tres vías según su complejidad: aquellos listos para ser divulgados, investigaciones menores y casos que requieran una investigación más amplia.

La compañía reconoció que hasta ahora sus informes sobre desalineamiento habían sido publicados de forma irregular y con menor frecuencia de la deseada.

OpenAI afirmó que pretende publicar los incidentes con mayor regularidad y que el nuevo sistema pueda contribuir a establecer estándares para informar sobre este tipo de comportamientos en toda la industria.