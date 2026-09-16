Un ingeniero de la china DeepSeek alerta contra la concentración de la IA avanzada en EEUU

El diario hongkonés South China Morning Post identificó al autor como Liu Shengyu, ingeniero de DeepSeek que habría participado en los modelos V4.1 de la compañía, quien publicó esta semana en una cuenta que maneja en la red social local Wechat una reflexión sobre el impacto de la IA en su propio trabajo y sobre el futuro acceso a los sistemas más avanzados.

"No confío en que Anthropic u OpenAI puedan hacerlo así", escribió Liu al defender que la inteligencia más avanzada debería suministrarse de forma "abierta y barata" a todos los usuarios.

El ingeniero añadió que no desea "especialmente" que Anthropic controle la IA más avanzada o una eventual inteligencia artificial general, término utilizado para sistemas capaces de igualar o superar capacidades humanas.

Liu vinculó esa preocupación con el riesgo de que unas pocas empresas tecnológicas concentren recursos y acceso a los modelos más potentes, lo que, a su juicio, dificultaría cada vez más la movilidad social y acercaría el futuro a un escenario de 'Cyberpunk 2077', en referencia al videojuego distópico.

Liu comparó además esa posibilidad con que Hitler hubiese obtenido la tecnología de la bomba atómica antes que los aliados, una analogía que vinculó a su defensa de una IA no concentrada en unas pocas empresas.

En el mismo texto, el ingeniero afirmó que una de las razones por las que decidió permanecer en DeepSeek es su apuesta por investigar IA "poderosa, rápida y universal" y publicarla como código abierto, una línea que la compañía china ha usado para ganar visibilidad internacional desde el lanzamiento de R1 y sus versiones posteriores.

Directivos estadounidenses como Dario Amodei, Sam Altman o Elon Musk han respaldado en los últimos días llamamientos a ralentizar el desarrollo de modelos avanzados por motivos de seguridad, mientras Pekín y la prensa oficialista china han presentado esas propuestas como intentos de contener a China.