Claude ya hace por sí solo una cuarta parte del trabajo para crear nuevos modelos de IA

Claude lidera actualmente el 26 % de las tareas de investigación y desarrollo de nuevos modelos de la compañía, frente al 0 % registrado en febrero, mientras que participa de alguna forma en cerca del 90 % de ese trabajo, según datos proporcionados por Anthropic a medios locales.

La compañía explicó que Claude todavía trabaja bajo supervisión humana y recibe instrucciones generales de los investigadores, por lo que no desarrolla de manera completamente autónoma una nueva generación de modelos.

Anthropic utiliza estos datos para medir el avance hacia una eventual mejora recursiva de la inteligencia artificial, en la que los sistemas contribuyan cada vez más a desarrollar versiones más avanzadas de sí mismos.

Anthropic cuenta actualmente con unos 30.000 agentes de inteligencia artificial destinados a tareas de investigación e ingeniería y calcula que alrededor del 6 % de su capacidad informática dedicada a investigación y desarrollo se emplea en trabajos relacionados con la seguridad de sus modelos.

La empresa pidió a otros desarrolladores de sistemas avanzados de IA que publiquen métricas similares para permitir comparar el ritmo al que estas herramientas asumen tareas de desarrollo.

El avance se produce en medio del debate sobre los riesgos de sistemas cada vez más capaces y sobre hasta qué punto el desarrollo de la inteligencia artificial podrá seguir bajo supervisión humana.