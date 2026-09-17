El director ejecutivo de Palantir aboga por unas directrices razonables para regular la IA

"Hay que encontrar la manera de establecer directrices razonables que se hagan cumplir, pero no se puede hacer. La primera línea de defensa es que cada uno es responsable de sus propias acciones", declaró Karp en el programa 'Squawk on the Street', de CNBC.

Karp, que fundó Palantir en 2003 junto a Peter Thiel y otros socios, apostó además por la nacionalización de los laboratorios de IA y por perseguir por la vía penal a aquellos desarrolladores tecnológicos que "no actúen de forma responsable" a la hora de elaborar herramientas de IA.

"Si (estas empresas) no se nacionalizan, todos y cada uno de mis clientes van a presentar una demanda", apuntó.

Aunque Palantir nació enfocada en análisis de datos, con el tiempo amplió su negocio a sectores privados como banca, energía, salud, manufactura y logística, beneficiándose del auge inversor en IA, lo que disparó su visibilidad y valor en bolsa.

Las declaraciones de Karp tienen lugar después de que varios investigadores y desarrolladores de IA advirtieran de los riesgos de la IA.

Todo empezó cuando Jacob Coxon, exempleado de Anthropic y OpenAI, aseguró que la IA podría acabar con toda la humanidad antes de que termine la década.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, también manifestó su preocupación el pasado fin de semana a través de un ensayo en el que pedía "un ritmo más lento" para la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA.

A él se sumaron líderes tecnológicos como Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, en una coincidencia poco habitual en el sector para exigir más regulaciones.