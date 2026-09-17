El gobernador de California planea endurecer las normas de la IA antes de dejar el cargo

Si bien por el momento no se ha definido el camino exacto, sus planes podrían adoptar la forma de una sesión especial, una acción ejecutiva o medidas adoptadas por los organismos estatales en virtud de su autoridad actual.

El mandatario del Estado Dorado dejó abiertas todas las opciones para frenar los riesgos potenciales de esta tecnología.

California se ha situado a la vanguardia en materia de regulación de la inteligencia artificial con la implementación de pioneras medidas.

El estado lideró un proyecto en 2024 para abordar temas como las falsificaciones profundas (deepfakes), las marcas de agua digitales, la infancia y los trabajadores.

Además promulgó una medida pionera para exigir que las mayores empresas de IA divulguen públicamente sus protocolos de seguridad y firmó dos proyectos de ley para proteger la imagen digital de los artistas del uso de las actuaciones generadas por IA.

El estado cuenta con la Ley de Transparencia de IA que exige el uso de marcas de agua en contenidos de esta tecnología y obliga a las empresas a ofrecer herramientas de detección y avisos informativos.