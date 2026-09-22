Los ultraprocesados elevan el riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura

Los científicos han realizado un estudio basado en el análisis de cincuenta investigaciones internacionales anteriores para alertar de los riesgos para la salud que tienen los alimentos ultraprocesados, y hoy han publicado los resultados de su trabajo en la revista Family Medicine and Community Health del grupo British Medical Journal.

Ese consumo está relacionado con un mayor riesgo de padecer varios problemas de salud crónicos importantes, como enfermedades digestivas, hipertensión arterial y síndrome metabólico y diabetes, así como con la muerte, según el análisis de datos agrupados de la evidencia científica disponible, que revela también que cada 100 gramos adicionales consumidos se asocian con riesgos mayores.

Los alimentos ultraprocesados ​​se definen como productos listos para consumir o para calentar y servir que han sido sometidos a un extenso procesamiento industrial, y por lo general, contienen diversos aditivos, son ricos en energía y presentan un alto contenido de azúcar y sal, pero son bajos en fibra dietética, proteínas, vitaminas y minerales, han explicado los investigadores en el resumen facilitado por la revista.

Los investigadores querían averiguar si existen niveles de consumo seguros y dónde podrían situarse los posibles umbrales de riesgo para la salud y revisaron exhaustivamente las bases de datos de investigación en busca de estudios relevantes publicados hasta finales de abril de 2026.

Los estudios, realizados en América, Europa, Asia y Oceanía, contaron con la participación de casi nueve millones de personas cuyas edades promedio oscilaron entre los 23 y los 77 años, y los períodos de seguimiento variaron entre 2 y 32 años.

El consumo excesivo de alimentos ultraprocesados ​​se asoció con mayores riesgos de eventos cardiovasculares (24%), cáncer (12%), obesidad y sobrepeso (23%), síndrome metabólico/diabetes (24%), depresión/ansiedad (27%), enfermedades digestivas (31%), presión arterial alta (11%) y muerte por cualquier causa (18%).

Los análisis posteriores mostraron que cada 100 gramos por día adicionales consumidos se asociaron con mayores riesgos de eventos cardiovasculares (14%), cáncer (4%), muerte por cualquier causa (3%) y síndrome metabólico/diabetes (2%), y que cada aumento del 10 por ciento en la ingesta de energía se asoció con un riesgo un 16 por ciento mayor de síndrome metabólico/diabetes.

Las nuevas evidencias sugieren que la combinación de múltiples aditivos puede ejercer un "efecto cóctel" en la salud humana, mientras que los estudios de laboratorio han demostrado que la composición física muy alterada de los ultraprocesados puede afectar negativamente al microbioma intestinal y promover la inflamación y la resistencia a la insulina, entre otras cosas.

Los investigadores han señalado que dado que las enfermedades crónicas relacionadas con los alimentos ultraprocesados ​​suelen presentarse como 'multimorbilidad', reducir el consumo de estos alimentos y sustituirlos por alternativas mínimamente procesadas puede ser relevante para la prevención de enfermedades crónicas y mejorar la atención primaria.