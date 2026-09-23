Supuesto ataque a tiros contra candidato colorado a intendente de Ypané

La Policía Nacional informó que, en horas de la madrugada de este miércoles, agentes de la Comisaría 23 de Ypané respondieron a un llamado al sistema 911 que reportaba un supuesto ataque con arma de fuego contra un vehículo.

El rodado presuntamente atacado, una camioneta Mitsubishi, era conducido por Gerardo Santiago Fariña (43 años), candidato a la Intendencia de Ypané por la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), quien resultó ileso.

El presunto ataque ocurrió en un camino vecinal sin nombre, en las inmediaciones de la planta de Cervecería Paraguaya (Cervepar), indica el reporte policial.

No vio a los supuestos atacantes

Según el informe de la Policía, los agentes intervinientes llegaron al sitio y encontraron la camioneta en una cuneta al costado del camino vecinal, con daños en el parabrisas “compatibles con impactos de proyectiles de arma de fuego”.

Se observan rastros de dos impactos, uno de refilón y otro que atravesó el parabrisas, comentó a ABC Color el comisario Carlos Acosta, jefe de la Comisaría 24 de Ypané.

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Fariña dijo a ABC que se dirigía a su casa cuando vio “destellos” y sintió los disparos impactar su rodado. A consecuencia, perdió el control de su rodado y la camioneta cayó a la cuneta a unos 50 metros de donde se habrían producido los disparos.

El candidato a intendente dijo no haber visto a los supuestos atacantes.

Dice haber recibido amenazas

El político colorado afirmó que hace unos tres meses tanto él como su familia recibieron llamadas y mensajes de amenaza, aunque admitió que optó por no hacer denuncias.

“Las amenazas fueron anónimas, la más importante es la que le hicieron a mi papá, le llaman a las 2 de la mañana diciéndole que no nos metamos más en política porque me iba a pasar algo”, relató.