Astronautas de la Crew-13 viajarán a la EEI el 1 de octubre tras aplazamiento por una fuga

Los técnicos sustituyeron una válvula de oxidante de la nave tras detectar la fuga en los controles previos al vuelo, informó a mediados de septiembre la agencia espacial estadounidense.

El despegue, pendiente de las últimas revisiones de los próximos días, está previsto a las 11:10 hora del este de EE.UU. (15:10 GMT), y la nave llegará a la EEI menos de nueve horas después.

La decimotercera rotación de tripulaciones que SpaceX opera para la NASA será comandada por la estadounidense Jessica Watkins, con su compatriota Luke Delaney como piloto, y los acompañarán, como especialistas de misión, el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Serguéi Teteriátnikov.

Watkins, que en 2022 pasó 170 días en el espacio, será la primera astronauta de la NASA que se lance dos veces a bordo de una nave Dragon, mientras que para sus tres compañeros será el primer viaje al espacio.

La de Kutryk será además la primera misión de un astronauta canadiense dentro del programa de tripulaciones comerciales de la NASA, según la Agencia Espacial Canadiense.

Los cuatro despegarán desde Cabo Cañaveral en un cohete Falcon 9 de SpaceX, la empresa de Elon Musk, y se incorporarán a la Expedición 75 de la estación.

En el laboratorio orbital hay ahora siete tripulantes, entre ellos los cuatro de la Crew-12, que llegaron en febrero y volverán a la Tierra en octubre, tras el relevo.