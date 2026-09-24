Operativo Aurelia: la dueña del inmueble allanado niega nexos con el iraquí buscado

Continúan los procedimientos en la propiedad ubicada en el barrio Manorá de Asunción, perteneciente a Mirtha Cristaldo en donde esta mañana se realizó un allanamiento. Según su representante legal, ella es expareja de Laith Alzayek, un ciudadano de origen iraquí sospechoso de integrar una organización dedicada al tráfico de oro hacia países del Medio Oriente, con destino final en Estambul, Turquía.

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“Según me informó el fiscal Sandoval, se libraron 10 órdenes de detención y se están realizando seis allanamientos simultáneos. Esta vivienda pertenece a mi representada, la señora Mirtha Cristaldo, quien es propietaria del inmueble desde hace más de 40 años y vive aquí con su hija. La persona que buscan no reside en este domicilio”, afirmó el abogado Víctor Melgarejo.

🔴OPERATIVO AURELIA: DETENIDOS POR TRÁFICO DE ORO Y LAVADO DE DINERO



👉Agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron esta mañana en simultáneo diez sitios en Asunción y el departamento Central y detuvieron a varias personas en el marco de un operativo… pic.twitter.com/n9XO8KgOUD — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 24, 2026

En ese sentido, explicó que tanto su defendida como la hija de esta no son objeto de ninguna investigación por el momento. “El fiscal me indicó que, dado que mis clientas no están siendo investigadas, requeridas, imputadas ni acusadas por ningún hecho punible, no corresponde mi intervención para validar los actos. Los intervinientes solo están realizando una verificación del inmueble para ver si encuentran algún indicio vinculado a la causa”, insistió.

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Melgarejo admitió desconocer los términos exactos de la orden de allanamiento al no tener participación formal en el procedimiento. No obstante, según lo conversado con el fiscal, la intención del Ministerio Público es verificar si existe algún elemento dentro de la casa que pueda vincularse con la investigación del Operativo Aurelia.

Hubo un asalto a la vivienda

El abogado relató que, hace más de un año, sus clientas fueron víctimas de un asalto domiciliario con toma de rehenes en esa misma propiedad. “En esa oportunidad formulamos la denuncia en la Comisaría 10ª y entregamos las grabaciones de circuito cerrado, donde se observaba a personas de tez morena y acento brasileño. En esa ocasión, los delincuentes se llevaron las joyas personales de la hija de la Sra. Cristaldo”, señaló.

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Asimismo, Melgarejo manifestó ser cercano a la familia al punto de compartir ocasionalmente con ellos en eventos familiares, y aseguró que en ningún momento tuvo conocimiento de que la persona buscada por las autoridades haya estado o visitado la casa. “Ellas no tienen ninguna relación con el caso. De haber existido algún indicio o elemento en su contra, la Fiscalía ya la habría imputado de inmediato”, agregó.

Cuatro detenidos en allanamientos simultáneos por el Operativo Aurelia que investiga tráfico de oro y lavado de dinero.



La estructura ingresaba lingotes de oro desde Brasil a nuestro país para luego exportarlos a destinos como Panamá y Turquía. Las pesquisas surgen en… pic.twitter.com/zyJCiTCoOw — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 24, 2026

Se dedicaban al rubro de la joyería

Víctor Melgarejo confirmó que su defendida se dedicaba al rubro orfebre, aunque aclaró que no se trataba de un emprendimiento a gran escala. “Tenía un local físico para la compra y venta de joyas, pero ese negocio cesó sus operaciones hace más de cuatro o cinco años. Últimamente, ella estaba buscando emprender en otros sectores, como el rubro inmobiliario, e intentaba vender las joyas que le quedaban para subsistir”, concluyó.

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Durante la realización del procedimiento, tanto la propietaria como su hija permanecieron dentro del inmueble.