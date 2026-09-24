Pedro Alliana sobre su posible dupla presidencial: “Para nosotros eso no es prioridad”, dijo en Concepción

Luego del encuentro realizado en un céntrico hotel, Alliana fue consultado por ABC Color sobre su posible dupla presidencial de caras a las elecciones del 2028 y dijo que actualmente para él la prioridad son las elecciones municipales que se realizarán el próximo 4 de octubre.

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“No es prioridad para nosotros -designación de su dupla para las elecciones del 2028-; la prioridad es el 4 de octubre, después de las elecciones municipales nos sentaremos a hablar”, sostuvo.

Agregó que la prioridad es la gestión de gobierno, “hoy estoy como presidente de la República. Lo que respecta a lo político, la prioridad son las elecciones del 4 de octubre.”, aseguró.

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“Salir a trabajar, los candidatos nos necesitan en las trincheras, no nos necesitan desde las pantallas de los celulares ni por los medios de comunicación”, afirmó.