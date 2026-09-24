Política
24 de septiembre de 2026 a la - 11:08

Pedro Alliana sobre su posible dupla presidencial: “Para nosotros eso no es prioridad”, dijo en Concepción

Hombre con barba recortada habla a periodistas con micrófonos, fondo de pared de ladrillos y vegetación.
El precandidato a presidente Pedro Alliana habló con la prensa luego de su encuentro con Horacio CartesABC TV

El vicepresidente Pedro Alliana, en ejercicio de la Presidencia, mantuvo una reunión con líderes colorados del primer departamento.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Luego del encuentro realizado en un céntrico hotel, Alliana fue consultado por ABC Color sobre su posible dupla presidencial de caras a las elecciones del 2028 y dijo que actualmente para él la prioridad son las elecciones municipales que se realizarán el próximo 4 de octubre.

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2026/09/16/pedro-alliana-no-voy-a-aceptar-ninguna-imposicion/

“No es prioridad para nosotros -designación de su dupla para las elecciones del 2028-; la prioridad es el 4 de octubre, después de las elecciones municipales nos sentaremos a hablar”, sostuvo.

Agregó que la prioridad es la gestión de gobierno, “hoy estoy como presidente de la República. Lo que respecta a lo político, la prioridad son las elecciones del 4 de octubre.”, aseguró.

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2026/09/23/antonio-barrios-ratifica-la-dupla-alliana-baruja-y-niega-crisis-en-honor-colorado/

“Salir a trabajar, los candidatos nos necesitan en las trincheras, no nos necesitan desde las pantallas de los celulares ni por los medios de comunicación”, afirmó.