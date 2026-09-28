22 gurús de la IA piden normas para evitar una "explosión de inteligencia" descontrolada

El artículo, publicado por la unidad de IA de la universidad inglesa de Cambridge, resalta que los códigos con que se desarrolla la IA ya no son obra de humanos, sino procesos automáticos de la propia tecnología, y esto es una novedad con respecto a hace solo un año. Es lo que definen como la automatización de los procesos de R&D (investigación y desarrollo).

En consecuencia, adelantos que antes tardaban años en llegar, ahora lo hacen en meses, lo cual no siempre es positivo.

El desarrollo de las capacidades de la IA "puede acelerarse mucho más rápido de lo que la sociedad puede asumir, y así la humanidad puede perder el control sobre sistemas sobrehumanos de IA". Como resultado, el equilibrio de poderes entre Estados, compañías privadas y organismos del Gobierno por el control de la IA puede quedar muy mermado, advierten.

Entre los firmantes no hay solo teóricos de la IA, sino altos ejecutivos de algunas de las empresas punteras en el sector, como el cofundador de Anthropic Jack Clark o el científico jefe de OpenAI Jakub Pachoki.

Los 22 expertos creen que es hora de intervenir a nivel político, e instan a los que tienen poder de decisión a interesarse por una mayor visibilidad de la automatización de la IA, "desarrollar maneras de conducir y limitar una explosión de inteligencia (sic) y preparar a la sociedad para adaptarse a los impactos de esa explosión".

La advertencia de estos expertos coincide con los llamamientos en un tono alarmista de las últimas semanas sobre el crecimiento descontrolado de la IA, más la multiplicación de situaciones en varios lugares del mundo en las que la IA ha intervenido en sistemas sin una decisión humana detrás.

Y frente a estos llamamientos, el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado por el contrario opuesto a las limitaciones, temeroso de que en este ámbito China supere a EEUU si las empresas estadounidenses tienen demasiadas cortapisas.