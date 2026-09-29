Clima
29 de septiembre de 2026 a la - 05:32

Martes lluvioso en Paraguay: ¿Cuáles son los 6 departamentos en alerta por tormentas?

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Luego de un fin de semana largo de calor intenso, regresan desde hoy a Paraguay las lluvias y tormentas eléctricas. Seis departamentos están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” esta mañana.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 5:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para seis departamentos de la Región Oriental: Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, y Ñeembucú.

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Las precipitaciones y tormentas continuarían en la mayor parte del país mañana, miércoles.

Alivio tras el calor intenso

Luego del calor intenso del fin de semana largo, que registró máximas alrededor de 40 grados, este martes debería registrar un notable descenso en las temperaturas en gran parte del país, aunque el ambiente se mantendría cálido.

Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son 33 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 43 en el Chaco, con mínimas entre 21 y 27 grados.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

25 °C

39 °C

San Pedro

24 °C

37 °C

Caacupé

22 °C

33 °C

Villarrica

22 °C

31 °C

Coronel Oviedo

23 °C

34 °C

Caazapá

22 °C

30 °C

Encarnación

22 °C

27 °C

San Juan Bautista

22 °C

26 °C

Paraguarí

22 °C

31 °C

Ciudad del Este

24 °C

33 °C

Asunción

22 °C

33 °C

Pilar

21 °C

26 °C

Pedro Juan Caballero

25 °C

35 °C

Salto del Guairá

24 °C

35 ºC

Pozo Colorado

24 °C

38 °C

Fuerte Olimpo

27 °C

43 °C

Mariscal Estigarribia

25 °C

38 °C

Los índices bajarían aún más mañana, con una máxima de 23 grados en la capital, y volverían a subir levemente el jueves.