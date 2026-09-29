Martes lluvioso en Paraguay: ¿Cuáles son los 6 departamentos en alerta por tormentas?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 5:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para seis departamentos de la Región Oriental: Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, y Ñeembucú.

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Las precipitaciones y tormentas continuarían en la mayor parte del país mañana, miércoles.

Alivio tras el calor intenso

Luego del calor intenso del fin de semana largo, que registró máximas alrededor de 40 grados, este martes debería registrar un notable descenso en las temperaturas en gran parte del país, aunque el ambiente se mantendría cálido.

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Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son 33 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 43 en el Chaco, con mínimas entre 21 y 27 grados.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 25 °C 39 °C San Pedro 24 °C 37 °C Caacupé 22 °C 33 °C Villarrica 22 °C 31 °C Coronel Oviedo 23 °C 34 °C Caazapá 22 °C 30 °C Encarnación 22 °C 27 °C San Juan Bautista 22 °C 26 °C Paraguarí 22 °C 31 °C Ciudad del Este 24 °C 33 °C Asunción 22 °C 33 °C Pilar 21 °C 26 °C Pedro Juan Caballero 25 °C 35 °C Salto del Guairá 24 °C 35 ºC Pozo Colorado 24 °C 38 °C Fuerte Olimpo 27 °C 43 °C Mariscal Estigarribia 25 °C 38 °C

Los índices bajarían aún más mañana, con una máxima de 23 grados en la capital, y volverían a subir levemente el jueves.