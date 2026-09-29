Martes lluvioso en Paraguay: ¿Cuáles son los 6 departamentos en alerta por tormentas?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde poco después de las 5:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para seis departamentos de la Región Oriental: Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, y Ñeembucú.
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Las precipitaciones y tormentas continuarían en la mayor parte del país mañana, miércoles.
Alivio tras el calor intenso
Luego del calor intenso del fin de semana largo, que registró máximas alrededor de 40 grados, este martes debería registrar un notable descenso en las temperaturas en gran parte del país, aunque el ambiente se mantendría cálido.
Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son 33 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 43 en el Chaco, con mínimas entre 21 y 27 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
25 °C
39 °C
San Pedro
24 °C
37 °C
Caacupé
22 °C
33 °C
Villarrica
22 °C
31 °C
Coronel Oviedo
23 °C
34 °C
Caazapá
22 °C
30 °C
Encarnación
22 °C
27 °C
San Juan Bautista
22 °C
26 °C
Paraguarí
22 °C
31 °C
Ciudad del Este
24 °C
33 °C
Asunción
22 °C
33 °C
Pilar
21 °C
26 °C
Pedro Juan Caballero
25 °C
35 °C
Salto del Guairá
24 °C
35 ºC
Pozo Colorado
24 °C
38 °C
Fuerte Olimpo
27 °C
43 °C
Mariscal Estigarribia
25 °C
38 °C
Los índices bajarían aún más mañana, con una máxima de 23 grados en la capital, y volverían a subir levemente el jueves.