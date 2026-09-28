Olimpia, con lo justo, vence a Libertad y recupera la punta

Olimpia –que jugó de verde– derrotó 1-0 a Libertad en el cierre de la fecha 12 del torneo Clausura y recuperó la cima de la clasificación. Franco Alfonso marcó el único gol de un partido intenso y disputado, en el que la expulsión de Álvaro Campuzano en el primer tiempo terminó condicionando el planteamiento del equipo gumarelo.

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El clásico blanco y negro comenzó con mucha intensidad, pierna fuerte y disputa permanente por cada pelota. Ninguno de los dos consiguió imponer con claridad su juego en los primeros minutos, en un trámite cerrado en el que cada avance debía ser trabajado.

La primera gran incidencia del encuentro llegó antes del descanso. Libertad quedó con diez hombres tras la expulsión de Álvaro Campuzano, una situación que modificó por completo el escenario y obligó al conjunto local a replantear su estructura para afrontar el resto del compromiso en inferioridad numérica.

🟥¡EXPULSADO EL CAPITÁN DEL GUMA! Luego de esta infracción sobre Richard Ortíz, Álvaro Campuzano vio la tarjeta roja en el local.



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Olimpia entendió rápidamente que tenía una oportunidad para inclinar el partido. Con un hombre más, el Decano comenzó a encontrar mayores espacios y adelantó sus líneas en busca del gol que le permitiera sacar ventaja en un duelo que hasta entonces se mantenía equilibrado.

La insistencia encontró premio con Franco Alfonso. El atacante apareció en el momento oportuno para romper la paridad y colocar el 1-0, una ventaja que le permitió al conjunto franjeado afrontar el tramo final con mayor tranquilidad.

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⚽️🟢 ¡GOL FRANJEADO! Gran asistencia de Richard Ortiz y definición de Franco Alfonso para que el Decano rompa el cero.



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Libertad, pese a la desventaja numérica, intentó reaccionar y buscó alternativas para llegar al empate. Olimpia, por su parte, optó por administrar la diferencia, cerró espacios y apostó por el orden para evitar que el Gumarelo encontrara el camino hacia la igualdad.

El partido se transformó entonces en una prueba de resistencia para el equipo visitante. Libertad adelantó sus líneas y procuró llevar el juego hacia campo franjeado, mientras Olimpia respondió con concentración defensiva y esfuerzo colectivo para sostener la mínima diferencia.

Los minutos finales tuvieron la tensión propia de un clásico en el que estaba en juego mucho más que tres puntos. El Gumarelo buscó hasta el último instante, pero no consiguió quebrar la resistencia del Decano.

🧤¡TAPADÓN! Sebastián Lentinelly evitó el empate del Guma al final de la primera etapa.



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El pitazo final desató el festejo olimpista. El 1-0 no solo le permitió quedarse con el clásico blanco y negro, sino que además tuvo un valor especial en la lucha por el campeonato: Olimpia desplazó a Libertad del primer lugar y recuperó la cima del torneo Clausura.

Con el triunfo, el Decano suma una victoria de peso en la pelea por el título y vuelve a mirar a todos desde lo más alto de la tabla, mientras Libertad deberá recuperarse del golpe recibido en casa y de la pérdida del liderazgo.