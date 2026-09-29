Aviso de tormentas para este martes: conocé los departamentos afectados

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso por lluvias con tormentas eléctricas previstas para este martes.

De acuerdo con el aviso, emitido por la DMH a las 05:56, se desarrollan celdas de tormentas sobre el área de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana.

La zona de cobertura comprende el centro, sur y este de la Región Oriental.

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¿Qué fenómenos se podrían registrar?

Meteorología señala que las tormentas podrían estar acompañadas de lluvias moderadas a fuertes, además de tormentas eléctricas y ráfagas de viento moderadas a fuertes.

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El aviso también contempla la ocasional caída de granizos, por lo que no se descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo en las zonas afectadas.

Los departamentos afectados son: