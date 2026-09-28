AMD compra World Labs, empresa de pionera de IA Fei-Fei Li, por 8.200 millones de dólares

"La compra traerá un equipo de talla mundial de investigadores y expertos en modelos a AMD, fortaleciendo su capacidad para desarrollar hardware, software y sistemas de IA en torno a las necesidades de los modelos y aplicaciones emergentes", indica AMD en un comunicado.

World Labs desarrolla modelos de inteligencia espacial que generan, reconstruyen y simulan entornos tridimensionales interactivos a partir de entradas de texto, imágenes y video, así como tecnología para el aprendizaje y la simulación robóticos.

El cierre de la compra está previsto antes de que finalice 2026 tras la luz verde de los reguladores, y una vez se cumpla Li se incorporará a AMD como vicepresidenta ejecutiva y científica jefe, agrega la nota.

AMD indicó que las exigencias para la infraestructura de cómputo se vuelven más diversas a medida que la IA se expande hacia el razonamiento, la robótica, la simulación y la IA física, y la experiencia de World Labs le ayudará a entender mejor la evolución de las cargas de trabajo y definir sus futuras hojas de ruta tecnológicas.

También enfatizó que la compra impulsa su estrategia de proporcionar infraestructura de IA para un ecosistema abierto.

Li es cofundadora y directora ejecutiva de World Labs, además de profesora en la Universidad de Stanford, donde codirige el Instituto de IA, y destacada este año como una de las arquitectas de la IA por la revista Time.

Se trata de la segunda mayor adquisición de AMD después de la compra de Xilinx por 50.000 millones en 2022.

La operación se enmarca en medio de una mayor concentración en el sector de la IA, liderada por el gigante Nvidia, que recientemente compró la plataforma Hugging Face y la firma de análisis Kumo, y entró en una asociación con Groq a finales de 2025.