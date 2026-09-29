Crimen en Eusebio Ayala: expareja de víctima fatal habría discutido con uno de los atacantes

Ayer, una tragedia sacudió la tranquilidad del feriado en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera, donde dos mujeres, tras participar de una jineteada, fueron baleadas y arrojadas al cementerio municipal. La víctima fatal fue identificada como Rebeca Martínez Aricaye (28), mientras que Carolina Raquel Aguilar (32), sobrevivió al ataque, pero lucha por su vida en el Hospital de Trauma.

Al respecto, el comisario Luis Justiniano, director de Policía de Cordillera, confirmó que los investigadores avanzan en pesquisas sobre el crimen. Según declaró el uniformado, la principal hipótesis apunta a un caso sentimental o pasional, ya que las autoridades identificaron que la fallecida mantenía “encuentros ocasionales” con uno de los sospechosos. “Creo que el señor se enamoró de esta persona, la fallecida”, mencionó.

Asimismo, se sospecha que hubo una “gresca” en la jineteada donde se encontraban las víctimas, específicamente entre la expareja Martínez Aricaye y uno de los atacantes que se trasladaba en la camioneta Toyota Fortuner blanca.

El jefe policial también detalló que el altercado comenzó cuando uno de los supuestos autores empezó a bailar con ambas mujeres, algo que habría causado una reacción por parte del exnovio de la víctima fatal.

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Policía investiga caso con “tinte pasional”

Sobre ese altercado, el comisario confirmó que la Policía ya tiene relatos de testigos y documentación que respaldan la existencia del incidente previo.

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Además, se presume que la segunda mujer fue víctima del ataque debido a su amistad y compañía constante que mantenía con la fallecida.

Por el momento, los tres implicados permanecen prófugos de la justicia, pero según el policía, los trabajos de inteligencia junto al Ministerio Público avanzan para lograr la pronta identificación, localización y detención de los responsables del crimen.

“Estamos recolectando varias informaciones; estamos yendo por un buen camino gracias a la colaboración de personas cercanas de a estas dos mujeres. Va a tinte pasional, sentimental”, precisó a ABC AM 730.

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