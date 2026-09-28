Meta lanza una plataforma para vender a otras empresas sus herramientas de IA

"Creemos que la superinteligencia generará nuevas e importantes oportunidades para todas las personas y empresas (...). Meta Enterprise Platform aprovechará nuestras fortalezas: modelos avanzados, agentes líderes, infraestructura a gran escala y años de estrecha colaboración con numerosas compañías", expresó en un comunicado el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.

Zuckerberg indicó que la plataforma se centrará inicialmente en ofrecer a compañías y desarrolladores todos sus servicios de IA, entre ellos el agente Muse, Meta Business Agent o Muse Code.

El director de la plataforma será Chirantan Desai, antiguo presidente y director ejecutivo de la empresa de software MongoDB.

Zuckerberg describió a Desai como "un experimentado líder empresarial con un historial demostrado en el desarrollo de software y la obtención de resultados en IA, infraestructura, aplicaciones empresariales y seguridad".

Añadió que este "cuenta con una amplia red de contactos en el sector con la que esperamos colaborar".

Antes de presidir MongoBD, Desai dirigió los departamentos de producto e ingeniería de Cloudflare y trabajó durante casi ocho años en ServiceNow, donde ocupó los cargos de presidente y director de operaciones.

"Meta Enterprise Platform se centrará en transformar su conjunto de herramientas de IA en productos y servicios que las empresas puedan implementar en sus propios negocios", señaló Desai, y aseguró que la seguridad y la privacidad estarán integradas en la plataforma.

La creación de Meta Enterprise Platform tiene lugar en un momento de crecientes inversiones en IA por parte de Meta: este año, la empresa está invirtiendo más de 100.000 millones de dólares en infraestructura dedicada a esta tecnología.

Tras conocerse la noticia, las acciones de la tecnológica bajaban un 3,9 % en la bolsa de Wall Street.