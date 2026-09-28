Crimen en Eusebio Ayala: “Actuaron con muchísima saña”, dice la fiscala del caso

Un horrendo suceso sacudió la tranquilidad del feriado en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera, donde dos mujeres fueron raptadas tras participar de una jineteada, baleadas y arrojadas al cementerio municipal.

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El hecho, investigado de manera preliminar por el Ministerio Público bajo la figura de feminicidio, dejó como saldo una fallecida con múltiples disparos y cortes, y una sobreviviente que se encuentra intubada en estado crítico.

La fiscala interviniente de la Unidad N° 1 de Eusebio Ayala, Norma Salinas, brindó reveladores y dramáticos detalles sobre la violencia con la que actuaron los criminales en las primeras horas de la mañana.

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El despliegue de los captores

Las víctimas fueron identificadas como Rebeca Martínez Aricaye (28), la víctima fatal que contaba con antecedentes penales por infracción a la Ley 1340/88 de drogas, y Carolina Raquel Aguilar (32), quien lucha por su vida en el Hospital Regional de Caacupé.

De acuerdo con el informe oficial de la Dirección de Policía de Cordillera, ambas participaban de una jineteada en la compañía Jaula Kue. Al finalizar el evento, cerca del amanecer, se desplazaban en una motocicleta manejada por Martínez Aricaye cuando, a solo dos cuadras de su vivienda, fueron interceptadas por una camioneta Toyota Fortuner de color blanco ocupada por tres hombres con chalecos.

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Testigos relataron que los captores dialogaron brevemente con las víctimas —mientras el conductor realizaba una llamada telefónica— antes de alzarlas a la fuerza al vehículo y dejar la moto abandonada en la vía pública. Cerca de las 06:45, vecinos alertaron sobre el hallazgo de los dos cuerpos tendidos dentro del Cementerio Municipal, en el barrio San Roque, en pleno centro urbano.

🚨 UNA MUJER FUE HALLADA MUERTA Y OTRA HERIDA EN UN CEMENTERIO DE EUSEBIO AYALA



🔴 Dos mujeres fueron encontradas dentro del cementerio de Eusebio Ayala, una de ellas sin signos de vida y la otra con heridas aparentemente graves, según informó el comisario general Luis… pic.twitter.com/noA6LrKcZT — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 28, 2026

Ensañamiento y ejecución

La fiscala Norma Salinas no ocultó su consternación por la escena con la que se encontraron los agentes. “Realmente amanecimos con una desgracia en Eusebio Ayala. Encontramos dos cuerpos, pero una de ellas está ahora intubada. Es un feminicidio el hecho”, afirmó la agente del Ministerio Público.

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Respecto al estado en el que hallaron a la víctima fatal, Rebeca Martínez Aricaye, la fiscala detalló la brutalidad sufrida: “Tiene múltiples disparos en el rostro y también una herida cortante de arma blanca profunda en el cráneo”, añadió.

Ante la consulta sobre si existió un ensañamiento deliberado, la representante de la Fiscalía fue contundente. “Sí, claro, ensañamiento hay categórico. Demasiados disparos, incluso en el brazo le dispararon”, exhibió.

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Por su parte, Carolina Raquel Aguilar sobrevivió de milagro a un impacto directo en la cabeza. “Ella está intubada, tiene un disparo con entrada y salida en el cráneo. Ejecución estilo”, aseveró la fiscala. La sobreviviente fue auxiliada por bomberos voluntarios e ingresada de urgencia al Hospital Regional de Caacupé.

Las primeras hipótesis

Una de las principales incógnitas de la investigación gira en torno al lugar exacto donde se produjeron las ejecuciones. La fiscala Salinas explicó que la escena del cementerio sugiere que las mujeres no fueron atacadas en ese sitio, sino que los autores se deshicieron de los cuerpos allí.

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“No sabemos la dinámica, porque lo que encontramos es muy poca cantidad de sangre en el lugar. Quiere decir que pudo haber sido en el habitáculo del vehículo en el cual ellas fueron alzadas, que es una Fortuner blanca. Fueron traídas y tiradas ahí frente mismo a la cruz del cementerio. Si vos le disparás en el lugar sí va a haber mucho chorro de sangre y no teníamos tanto ahí”, relató la agente del Ministerio Público.

A Salinas también le llamó la atención la impunidad con la que actuaron los captores al elegir el cementerio municipal como depósito de los cuerpos. “La fiscalía está como a siete cuadras nada más de este cementerio, cerquita nuestro, o sea que no había temor para realizar este hecho. En Barrero Grande hay tierras ociosas, abandonadas, que se podrían haber utilizado, pero prefirieron venir a dejarles en ese lugar, en el centro mismo”, dijo.

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Avances en las pesquisas

Mientras Carolina Aguilar permanece bajo pronóstico reservado e intubada en el hospital; la autopsia del cuerpo de Rebeca Martínez Aricaye fue programada en la morgue judicial de Asunción a cargo del médico forense Pablo Lemir.

En tanto, brigadas del Departamento de Criminalística, Investigaciones e Inteligencia de la Policía Nacional se encuentran analizando imágenes de cámaras de seguridad de la zona para rastrear la trayectoria de la camioneta Toyota Fortuner blanca e identificar a los tres atacantes.