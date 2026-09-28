Cortes de luz programados por ANDE: las zonas afectadas este lunes

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que este lunes 28 de setiembre ejecutará trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica de la Región Metropolitana, con interrupciones programadas del servicio en distintos puntos de Asunción, Itauguá, Itá y Ñemby.

Uno de los trabajos más relevantes se desarrollará sobre la línea de transmisión de 66 kV BCP-BPA, que alimenta a la Subestación Banco Central del Paraguay (BCP). Las tareas consisten en la reparación de la línea y el mantenimiento de sistemas de medición, protección y control, además del cambio de transformadores de potencial y mediciones de control.

Las labores se realizarán entre las 23:00 del domingo 27 y la 01:00 del lunes 28, además de un segundo bloque de trabajo entre las 15:00 y las 18:00. La zona afectada comprende el sector del Colegio Americano, en los barrios Santo Domingo y Las Carmelitas, específicamente sobre la calle Federación Rusa entre San Rafael y José de San Martín.

Lea más: Domingo con intenso calor y la ANDE hace cortes programados en estas zonas

Obras de mejora en Asunción e Itauguá

En Itauguá, cuadrillas de la ANDE efectuarán el cambio de conductores de media tensión de línea desnuda a protegida entre las 08:00 y las 18:00. Los trabajos abarcarán el entorno de las calles El Trabajador, Estados Unidos y Mbocayá Poty, además de sectores de Mbocayaty del Norte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, en el barrio La Encarnación de Asunción se ejecutará la adecuación de estructuras de media tensión para la ampliación de la red eléctrica y la instalación de un seccionador bajo carga. Las tareas se desarrollarán de 08:00 a 14:00 sobre la calle O’Leary, entre Palma y Presidente Franco.

Intervenciones en Itá y Ñemby

La ANDE también prevé trabajos de modernización de la red en la compañía Yhovy de Itá, donde se reemplazarán conductores de media tensión entre las 08:30 y las 18:30 sobre la ruta Itá Potrero, en inmediaciones de la Escuela San Lorenzo y la Granja Don Emigdio.

En Ñemby, específicamente en la zona de Caaguazú, se realizará el cambio de conductores de media tensión de línea desnuda a protegida entre las 08:00 y las 18:00.

Lea más: ¿Por qué se realizan los cortes programados? Esto explica la ANDE

ANDE recomienda medidas preventivas

La institución instó a usuarios residenciales y, especialmente, a hospitales, sanatorios, puestos de salud, juntas de saneamiento, empresas proveedoras de agua potable e instituciones de seguridad pública a adoptar las medidas preventivas necesarias durante los horarios de intervención.

Asimismo, recordó que todas las líneas deben considerarse energizadas por razones de seguridad. La ANDE señaló que, si los trabajos concluyen antes de lo previsto, el servicio eléctrico será restablecido de manera anticipada.